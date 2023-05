Nomine Rai, arrivati i curricula ai consiglieri: ecco tutti i nomi che l’ad domani porterà nel Cda

Sono arrivati sui tavoli dei consiglieri d’amministrazione Rai i curriculum dei candidati alle nomine per le testate giornalistiche ma anche per le direzioni di genere che domani, giovedì 25 maggio, l’ad Roberto Sergio porterà in Cda. A quanto apprende l’Adnkronos, per il Tg1 Sergio proporrà Gian Marco Chiocci, per il Tg2 Antonio Preziosi, per il Gr Radio Francesco Pionati. Per RaiSport Jacopo Volpi. Per loro il parere del Consiglio è vincolante e possono essere bocciate solo con 5 voti su sette.

Rai, tutte le nomine proposte al Cda

Tra le altre nomine che l’ad porterà domani in Cda c’è quella di Nicola Rao che dal Tg2 va alla direzione Comunicazione; mentre Francesco Giorgino andrà all’Ufficio Studi al posto della Mazzola. Confermati invece Silvia Calandrelli a Rai Cultura, Maria Pia Ammirati a Rai Fiction, Luca Milano a Rai Kids ed Elena Chiapparelli a RaiPlay e Digitale. Andrea Vianello infine dovrebbe occupare la poltrona della Tv di San Marino.

Per quanto riguarda le direzioni di genere, sulle quali il parere del Cda non è vincolante, l’Ad porterà le nomine di Marcello Ciannamea all’intrattenimento Prime Time, Angelo Mellone all’intrattenimento Day Time; Paolo Corsini all’Approfondimento e Adriano De Maio a Cinema e Serie Tv. Per i canali radio, a Radio 2 Simona Sala. Infine, Monica Maggioni indicata per la direzione per l’Offerta informativa, Stefano Coletta per la Distribuzione. Simona Sala è indicata per Radio 2, Monica Maggioni per l’Offerta informativa, rimasta libera dopo che Giuseppina Paterniti è andata in pensione; e Stefano Coletta per la Distribuzione. Per quanto riguarda le partecipate, i cui rinnovi sono all’ordine del giorno del Cda di domani, Sergio Santo sarà il nuovo amministratore delegato di Rai Com; e Claudia Mazzola la presidente. Rai Cinema, infine, vedrà la conferma di Paolo Del Brocco come ad e Nicola Claudio presidente.

Gian Marco Chiocci per il Tg1, Antonio Preziosi per il Tg2, Francesco Pionati per il Giornale Radio e Radio1

Giovedì alle 10 di mattina dovrebbe dunque prendere forma definitiva il nuovo corso di viale Mazzini. I curricula sono al vaglio dei consiglieri del cda. I quali però voteranno soltanto le nomine alle testate giornalistiche (il parere del cda diventa vincolante solo se si raggiungono i due terzi dei voti). I confermati Mario Orfeo al Tg3, Alessandro Casarin alla Tgr e Paolo Petrecca a RaiNews non passano per il cda. Al voto invece vanno Gian Marco Chiocci per il Tg1, Antonio Preziosi per il Tg2, Francesco Pionati per il Giornale Radio e Radio1, Jacopo Volpi per RaiSport, Giuseppe Carboni per Rai Parlamento.

In caso di bocciatura

In caso di bocciatura la nomina verrebbe rispedita al mittente, il quale dovrà rivederla. Anche se nelle previsioni della vigilia la possibilità appare alquanto remota. Le altre nomine sono direttamente proposte dall’ad e non vanno votate dai consiglieri. Ai già noti Marcello Ciannamea (Intrattenimento Prime Time), Angelo Mellone (Intrattenimento Day Time), Paolo Corsini (Approfondimento), Simona Sala (Radio2), Monica Maggioni (direzione per l’Offerta informativa), Stefano Coletta (Distribuzione), Nicola Rao (direzione Comunicazione) si aggiungono le ultime nomine volute dai Cinquestelle: Adriano De Maio a Cinema e serie Tv e Claudia Mazzola (presidente AgCom con Sergio Santo ad), mentre Fabrizio Zappi prende i Documentari.