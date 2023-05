Napoli, dalla cartolina al futuro: musica e progetti internazionali nel party-show di Anna Capasso

Una festa pronta a trasformarsi in uno show quella organizzata a Pozzuoli, a “Villa Damasco”, per i primi 40 anni della cantante e attrice Anna Capasso. Amata e apprezzata interprete teatrale, cinematografica e canora di una Napoli che guarda al futuro e che si protende verso l’internazionalità, la neo quarantenne, per il suo “birthday party” diretto da Dario Duro, iniziato con una session canora in compagnia dei tanti amici-colleghi presenti, tra cui Cosimo Alberti, Ciro Capano, Rosa Miranda, M’Barka Ben Taleb ed Enzo Cuomo, ma Anna Capasso ha anche duettato (con la direzione del dj Giancarlo Cavallo e del musicista Oreste Principe) con Monica Sarnelli e Francesco Cicchella. Pronta a regalare al suo pubblico la consueta hit musicale estiva (a breve sul mercato discografico italiano) e ad elargire sorrisi, Anna Capasso – curata nel make up da Ciro Florio – ha accolto personalmente, i tantissimi ospiti giunti per farle gli auguri. Tra questi, oltre ai parenti, tanti personaggi del mondo dello spettacolo come Claudia Mirra del teatro Diana, gli attori Davide Marotta, Massimo Carrino, Ettore Peluso, Angelo Di Gennaro, Diego Petruz e Valentina Magno, figlia dell’indimenticata regista Velia Magno, ed Erennio De Vita, storico presentatore delle tappe campane di Miss Italia. Non sono mancati, ovviamente, i rappresentanti del giornalismo napoletano, come il direttore del “Roma” Antonio Sasso e il vicepresidente dell’Ordine dei Giornalisti della Campania Mimmo Falco, oltre a numerosi altri professionisti di carta stampata e tv. Tra i presenti anche medici, imprenditori, politici, avvocati e magistrati. Una torta e tante bollicine italiane e francesi, insieme ad una ricca carrellata di dolci e confetti (curata da “Aesse event” in collaborazione con “Magic moment”), hanno sancito il momento clou dell’evento.