Monica Sirianni, la morte al bar della ex gieffina diventa un giallo: aperta un’inchiesta

Diventa un giallo la morte di Monica Sirianni: la procura della Repubblica di Lamezia Terme ha aperto un’inchiesta per accertare eventuali responsabilità nella morte della 37enne, che nel 2011, quando aveva 25 anni, partecipò al Grande Fratello.

Il malore nel bar di Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro

Monica Sirianni, nata a Sidney da genitori calabresi emigrati in Australia, era tornata da alcuni anni in Italia e risiedeva in una città della Lombardia. Il decesso della donna è avvenuto a Soveria Mannelli, il centro della provincia di Catanzaro in cui si trovava da qualche giorno e di cui erano originari i suoi genitori. L’ex concorrente del Grande Fratello ha avvertito un malore mentre si trovava in un bar insieme ad un gruppo di amici. Portata in ospedale, la donna è morta poco dopo il ricovero. Sul corpo di Monica Sirianni, su disposizione della procura di Lamezia, è stata anche effettuata l’autopsia. Le indagini sono state delegate ai carabinieri della Compagnia di Soveria Mannelli. Monica Sirianni faceva l’insegnante di inglese e, dopo la partecipazione al Grande Fratello, aveva lasciato il mondo dello spettacolo e della televisione.

Monica Sirianni nel Grande Fratello 2011/2012

La sua carriera televisiva è legata alla partecipazione all’edizione 2011/2012 del Grande Fratello – condotta da Alessia Marcuzzi e vinta da Sabrina Mbarek – ma da anni si era allontanata dalla tv. Quando entrò nella Casa di Cinecittà aveva 25 anni e lavorava come insegnante di inglese. I suoi genitori, emigrati in Australia, non avevano condiviso la sua scelta di partecipare al reality. Insieme a Monica Sirianni, in quella edizione i personaggi che poi ebbero più notorietà furono Patrick Ray Pugliese, Cristina Del Basso (che posò per una serie di calendari) e una giovanissima Ilenia Pastorelli, poi diventata un’attrice in film di successo con Luca Marinelli e Carlo Verdone.

In quelle settimane nella casa del Grande Fratello la giovane accese la curiosità degli spettatori per la sua storia d’amore con Fabrizio Conti, un altro concorrente, per cui lasciò il fidanzato di allora, Diego Bevilacqua. La loro storia proseguì fuori dalla Casa, ma si interruppe non molto dopo la fine del reality.