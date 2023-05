“Mi chiamo Alessandra Mussolini e Instagram non mi fa aprire l’account, questa è violenza…”

In un video Alessandra Mussolini denuncia la sua ennesima disavventura social, dovuta al cognome che porta. Non riesce infatti ad aprire un account su Instagram col suo vero nome, che viene rifiutato dai social perché violerebbe le linee guida della community. “Vorrei aprirlo – dice Mussolini in un video dal suo ufficio di europarlamentare, essendo subentrata al parlamento europeo a fine 2022 al posto di Antonio Tajani – per fare il mio lavoro, per stare accanto agli elettori. Ma Instagram non me lo fa aprire. Se lo apro come Alessandra Gramsci lo accetta, l’account lo posso aprire. Ma io non cambio il mio cognome. Questo è un pregiudizio che diventa violenza, violenza ottusa”.