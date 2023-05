Meloni e Kishida, feeling al G7. Dal Giappone un pensiero commosso alle vittime del maltempo

“Sono molto lieto di poterti accogliere nella mia città. Esprimo le mie condoglianze alle vittime del maltempo in Emilia Romagna”: il primo pensiero del premier giapponese Fumio Kishida, nel bilaterale ad Hiroshima con il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, alla vigilia dell’avvio dei lavori del G7, è andato alla tragedia del maltempo in Emilia. E la Meloni ha ringraziato. “Sono molto, molto contenta di essere qui. Le mie congratulazioni per la determinazione e la serietà con cui stai gestendo il G7 in un anno sicuramente non facile e che continua a essere non facile”.

Meloni e Kishida si incontrano prima del G7

I due si erano incontrati a gennaio scorso, durante la visita di Kishida a Roma. “Sono felice di essere qui, sono felice per la nostre relazione”, aveva detto Meloni arrivando sorridendo nell’albergo dove è’ stato fissato l’incontro in una cittadina blindata per il summit. Kishida ha chist0 a Meloni come stia e come sia andato il viaggio, “molto bene – risponde il premier – ho avuto solo qualche problema con il cambio orario”, ha risposto lei con un sorriso prima di raggiungere la stanza dove è stato fissato il bilaterale (Hiroshima e’ 7 ore avanti a Roma, ndr).

“E’ fondamentale ancora di più che la nostra cooperazione sia molto stretta – prosegue Meloni – spettando all’Italia la prossima presidenza del G7. Siamo due potenze regionali che hanno ruoli di responsabilità, insieme agli altri membri del G7 è fondamentale che lavoriamo assieme per la sicurezza e la sicurezza economica. Sono molto contenta della concretezza con cui abbiamo dato seguito all’impegno elevato a partenariato strategico con tua visita a Roma. È stato concluso l’accordo sulla cooperazione scientifica e tecnologica ed è previsto a ottobre un incontro sui temi della sicurezza e della difesa”.