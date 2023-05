Maltempo, la gaffe di “Agorà”: giornalista dice a tutti di non muoversi da casa e poi scappa dall’albergo (video)

Clamorosa gaffe dell’inviata di “Agorà” Barbara Gubellini, ieri in diretta da Faenza in collegamento con lo studio dove c’era la conduttrice Monica Giandotti, nella prima giornata di racconti drammatici dell’emergenza maltempo. La Gubellini, in un primo collegamento, racconta l’esondazione dei fiumi e mostra le immagini delle strade allagate affacciandosi dalla finestra di un albergo. “Sono qui bloccata, le raccomandazioni del sindaco sono di non uscire e di mettersi in salvo nei piani alti“. Informazioni preziose per i telespettatori a casa, che però lei stesso smentisce. Nel successivo collegamento la ritroviamo in strada mentre solca le acque ad altezza ginocchio: “Sono l’unica ad essere scappata dall’albergo. Ho fatto proprio una cosa che Mario Tozzi mi sgriderebbe. Sono passata dal retro e ho attraversato un garage che però aveva una porta apribile con una spinta”.

Ad “Agorà” lo scontro in diretta tra conduttrice e giornalista

E qui la conduttrice si infuria esce in strada e si becca anche una sgridata in diretta da parte della conduttrice Monica Giandotti. “Hai sbagliato, noi siamo servizio pubblico, non possiamo fare ciò che diciamo agli altri di non fare”. Ma l’inviata non demorde: “Era un garage al piano terra, non era seminterrato. E comunque sia, la bellezza di riuscire ad uscire è tanta, ti dico la verità”. Giandotti non la assolve e spiega: “La nostra giornalista è riuscita, diciamo, a raggiungere la strada ma l’appello dei sindaci è di restare a casa! E salire ai piani alti. Quindi la nostra Gubellini ha sbagliato non solo a dire quello che ha detto ma diciamo anche ad esultare”.