Magnini e la Palmas sventano un furto in strada: alle urla di una turista intervengono e bloccano la ladra

Filippo Magnini e Giorgia Palmas hanno sventato un furto a Milano, e hanno pure bloccato la ladra che, beccata il flagrante, ha subito cercato di fuggire. E con buona pace dei consiglieri dem di Palazzo Marino, che hanno invocato a più riprese il rispetto della privacy delle borseggiatrici attive in metro e sui bus, e degli autori di furti con destrezza inferti dal tavolino di un bar o mentre si è in coda a uno sportello o alla cassa di un sito archeologico, gridando allo scandalo per la registrazione e il risalto mediatico dato alle gesta dei mano di fata di turno, anche questa vicenda – per fortuna a lieto fine per la vittima – salta subito agli occhi dell’opinione pubblica.

Magnini e la Palmas sventano un furto a Milano

Già, perché stavolta i supereroi di turno solleciti a intervenire, prima per sventare il borseggio. E poi per bloccare la ladra, sono due personaggi noti al grande pubblico. Due giovani che vivono a Milano, sensibili sensibilizzati all’argomento che attanaglia cittadini e turisti nella morsa di borseggiatori e scippatori in servizio effettivo e permanente. Un esercito di malviventi che sguinzaglia regolarmente le sue truppe, ma che oggi ha visto due dei suoi componenti sbarrarsi la strada per mano del campione di nuoto e della showgirl.

La celebre coppia salva una turista dallo scippo e blocca la ladra

La coppia era in un locale in corso Sempione, vicino all’Arco della pace, quando ha sentito le urla di una passante a cui una donna stava cercando di rubare la borsa. I due non ci hanno pensato un attimo, e si sono precipitati a bloccare la donna, impedendone la fuga. Poi, hanno provveduto anche a chiamare la polizia, che è arrivata sul posto. La vittima del tentato furto, una turista francese di 51 anni, li ha ringraziati. Mentre l’altra donna, una 62enne di origine cubana, è stata denunciata per tentato furto. L’ennesimo, compiuto in spregio di arresti e conseguenze giudiziarie…