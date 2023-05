L’utero in affitto sarà reato, la destra fa sul serio: si va in aula. E la sinistra si inizia a spaccare

Utero in affitto, la destra fa sul serio e si va in aula prima dell’estate per il voto. Si svolgerà lunedì 19 giugno, alla Camera, la discussione generale della proposta di legge della maggioranza che punta a rendere la maternità surrogata reato universale. La data è stata fissata in occasione della conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Sempre il 19 giugno avrà inizio la discussione generale sulla proposta di legge contro il bullismo. Intanto, anche a sinistra qualcosa si muove. Un appello aperto e firmato al momento da oltre 500 tra intellettuali, politici, femministe per dire no alla maternità surrogata: è quello che rivolge la Rete No Gpa (Gestazione per altri) attiva dal 2019 ai parlamentari nazionali ed europei. Tre le richieste: confermare il divieto assoluto previsto nella legge 40 sulla procreazione assistita, assumere iniziative internazionali a livello europeo e internazionale per il bando della Gpa; sollecitare il Parlamento a individuare una soluzione equilibrata a tutela di tutti i bambini.

Utero in affitto, la destra vanifica l’ostruzionismo dell’opposizione