L’unica “natalità” garantita a Roma è quella di gabbiani, topi e cinghiali: foto dal degrado Capitale

La cartolina dall’incubo del degrado Capitale è stata pubblicata ieri sui Social da uno dei partecipanti agli Stati generali della natalità: su via della Conciliazione con vista San Pietro, i gabbiani banchettano voraci. Uno scatto che immortala meglio di un sondaggio le condizioni di sporcizia e di incuria di Roma.

La foto da via della Conciliazione certifica il degrado Capitale

Una delle strade che fa da biglietto da visita alla Capitale e al Vaticano, è diventata la cartina di tornasole di una deriva che non ha alcuna giustificazione. Spicca ormai da oltre un anno l’amore per gli animali del sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. L’amore per gli animali selvatici, s’intende. L’incentivo alla natalità di topi, cinghiali, gabbiani è firmato Ama: l’azienda municipale della raccolta di rifiuti. Non basta l’alibi di una città sprovvista di termovalorizzatore per spiegare lo schifo al quale vanno incontro ogni giorno turisti e romani.

Senza tetto sotto al colonnato, risse mortali e rifiuti

Un degrado a cielo aperto che include i derelitti, i randagi della vita. I senza tetto, gli sbandati, irregolari, che all’ombra del Cupolone, sotto il colonnato e nei paraggi, trovano da tempo riparo. Basta allungarsi di qualche passo e sopportare l’olezzo e si può visitare la tendopoli sorta a due passi da San Pietro, fra via Pio X e lungotevere Vaticano. Una situazione di degrado che rappresenta anche un pericolo di ordine pubblico. Il 10 febbraio un senza tetto argentino ha ucciso al culmine di una rissa un compagno di bivacco, un 46enne polacco.

Il primo maggio a via Nazionale non è scappato il morto per molto meno: un clochard ha accoltellato sul bus un immigrato egiziano che gli aveva sottratto un pezzo di prosciutto.

Tra il sindaco Gualtieri e la Raggi impossibile trovare differenze

Rifiuti e bottiglie sono sparse un po’ ovunque anche nell’area davanti alla stazione Termini. Come pure, in piazza Indipendenza, nei giardini sono visibili i resti di cibo, lattine e bottiglie lasciate da sbandati nella notte. Un degrado Capitale al quale il sindaco Gualtieri, in perfetta continuità con la grillina Virginia Raggi, non ha posto alcun rimedio, facendo ricorso solo a slogan, proclami e qualche suonata di chitarra.

Foto Facebook Francesco Indelicato