Lucca, bimba di 5 mesi lasciata sotto il sole nell’auto: denunciati i genitori singalesi

Denunciati per aver lasciato la loro bimba, di appena cinque mesi, chiusa in auto sotto il sole: erano andati a fare spese al centro commerciale di Lucca. Nei guai è finita una coppia di genitori che il pomeriggio del 9 maggio aveva “parcheggiato” la figlia in strada, nelle ore più calde della giornata. E’ stato un passante ad avvisare i carabinieri della stazione di Ponte a Moriano che hanno aperto l’auto e soccorso la piccola trasportata poi dagli operatori del 118 all’ospedale San Luca di Lucca, dove, dopo essere stata sottoposta ad accertamenti, è stata dimessa con una prognosi di tre giorni.

La bimba lasciata in auto sta bene

I genitori, due coniugi originari dello Sri Lanka, un 32enne e una 29enne residenti a Lucca, avevanp raggiunto via delle Cornacchie, nella città toscana, per fare alcuni acquisti all’interno dell’esercizio commerciale Cisalfa. Dopo aver posteggiato la vettura nel parcheggio avevano lasciato la neonata, di soli 5 mesi, nel seggiolino dell’auto parcheggiata al sole.

Intorno alle 18.45 un passante ha notato la vettura sotto al sole e ha allertato il 112. A quel punto sul posto sono intervenuti i carabinieri che si sono immediatamente attivati per rintracciare i genitori, poi denunciati. Labambina, a quanto pare, non ha subito danni fisici ma resta sotto osservazione.