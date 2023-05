Lollobrigida al Macfrut: “L’Italia sempre più protagonista nel settore dell’ortofrutta”

“L’Italia deve giocare un ruolo da protagonista nel contesto internazionale dell’ortofrutta”. È il messaggio lanciato dal ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida all’inaugurazione di Macfrut e Fieravicola. La Fiera internazionale dell’ortofrutta, in programma al Rimini Expo Centre fino a venerdì 5 maggio. Un evento dai grandi numeri giunto alla 40esima edizione, per un settore strategico del made in Italy come hanno sottolineato tutti gli intervenuti.

Macfrut, Lollobrigida: l’Italia deve avere un ruolo strategico nel settore ortofrutticolo

“L’Italia deve e può tornare ad avere un ruolo centrale in ambito internazionale. I numeri di Macfrut 2023 fotografano un evento in costante crescita per presenze di imprese, espositori e ricercatori che portano innovazione in agricoltura. Chi arriva qui per vendere i propri prodotti – ha osservato il ministro di Fratelli d’Italia -. spesso riparte avendo fatto più acquisti che vendite. Perché qui trova le nostre eccellenze di cui dobbiamo andare orgogliosi. Lo sviluppo del nostro sistema passa dalla tutela di un sistema produttivo capace di rimuovere alcune ideologie che in passato lo hanno penalizzato. Occorre rimettere al centro queste imprese con scelte concrete. Con un sano pragmatismo per la sostenibilità ambientale che garantisca al contempo la sostenibilità economica a garanzia dell’equità sociale”.

Un’eccellenza del made in Italy da supportare

Lollobrigida ha incontrato il presidente di Unitalia Antonio Forlini e il direttore Lara Sanfrancesco, il presidente di Assoavi Gianluca Bagnara e il direttore Stefano Gagliardi. Ma anche numerosi produttori di carni bianche, uova e a aziende di attrezzature. Al ministro è stato presentato il settore. Sottolineando che “l’avicoltura è una filiera integrata e totalmente autosufficiente. Nonostante la recente contrazione dovuta ai problemi sanitari. Un’eccellenza del Made in Italy che ha necessità di essere difesa soprattutto dalle fake news. E supportata nel suo percorso di evoluzione sostenibile”.