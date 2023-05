L’Italia cresce più delle aspettative, lo certifica l’agenzia Fitch. Brutte notizie per i catastrofisti…

L’agenzia Fitch ha lasciato invariato il rating sovrano dell’Italia a BBB, due livelli al di sopra della categoria «junk». Che vuol dire livello soddisfacente. L’outlook è stabile. Ma soprattutto Fitch rivede al rialzo le stime di crescita della nostra nazione: la crescita italiana ha “superato le nostre attese nel primo trimestre del 2023” grazie all’allentarsi della crisi del gas, alla forte ripresa del turismo e al rafforzamento della domanda globale. Alla luce di questi elementi Fitch ha alzato le stime di crescita per l’Italia nel 2023 a +1,2% dal +0,5% precedente. “Nel 2024 ci aspettiamo una crescita dello 0,8%, più lenta rispetto all’1,3% previsto in marzo”, si legge in una nota dell’agenzia.

Sul fronte dell’inflazione Fitch prevede un rallentamento della corsa dei prezzi, attesi calare a una media del 7,2% nel 2023 e al 3,5% nel 2024 dopo aver toccato l’8,7% nel 2022. Parlando di «obiettivi di bilancio credibili», l’agenzia di rating osserva come il governo di Giorgia Meloni goda di una «stabile maggioranza in Parlamento e di un forte sostegno fra gli elettori. Alla luce di questo – si afferma – e della frammentata opposizione riteniamo che sia possibile per il governo duri l’intero mandato». La decisione di Fitch è in linea con quella di S&P che, il mese scorso, ha a sua volta aveva confermato le sue valutazioni sull’Italia.

Una vera e propria doccia fredda per i catastrofisti di casa nostra, sempre pronti a gettare discredito sull’Italia tutta pur di colpire un governo cui guardano con ostilità. Hanno tentato di tutto, speculando anche su Mes e Pnrr, dipingendo l’Italia come un paese isolato in Europa e nel resto del mondo, evocando il rischio fascismo, schierandosi con i paesi che, come la Francia, hanno attaccato a freddo l’Italia e le sue politiche. Tentativi vani. L’agenzia americana Fitch parla di stabilità e di governo di lunga durata grazie a una maggioranza solida: tutte condizioni che incoraggiano gli investimenti e aiutano l’economia a crescere.