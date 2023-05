“L’Europa è con voi, tenete botta”. Von der Leyen alla Meloni: “Pronti 6 mld dal Next Generation Eu”

Il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini “mi ha spiegato che questa è una regione di grande successo dal punto di vista economico. L’Emilia-Romagna ha una storia antica e ricca, è doloroso vedere quanto profonda è stata la devastazione. Sono qui per mandare un messaggio chiaro: tieni botta, l’Europa è con voi“. La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen dopo avere sorvolato in elicottero insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, le aree colpite dal disastro, rivolge un incoraggiamento sentito e commosso.

“Sorvolare le aree colpite” dalle alluvioni in Emilia-Romagna “mi è stato molto utile – dice poi nel punto stampa a Bologna. “Spezza il cuore vedere l’alluvione, vedere la terra coperta dall’acqua e anche il fango. E anche le profonde cicatrici lasciate dalle frane. Mi è stato di molto aiuto vedere dall’alto l’ampiezza dei danni e della devastazione” provocata dalle acque. “Nel piano Next Generation Eu sono disponibili circa “6 miliardi di euro” che possono essere usati per la prevenzione del rischio idrogeologico. Lo ha detto con chiarezza la presidente della Commissione Ue. “Al momento lavoriamo insieme solo sulla prima emergenza. Ma naturalmente abbiamo parlato dell’aiuto da parte dell’Ue. Ho visto le terre devastate: per moltissimi agricoltori è un disastro. Quindi, verrà attivato il Fondo di Emergenza per l’Agricoltura, innanzitutto. Poi credo che sia appropriato usare il Fondo di Solidarietà: deve essere fatta una valutazione dei danni”. Questa è la premessa fatta in precedenza dal premier Meloni.

“Purtroppo questa regione – ha scandito von der Leyen – ha una storia” di catasfrofi naturali, “perché dieci-undici anni fa c’è stato un terribile terremoto. Vorrei menzionare i fondi di Coesione, che possono essere usati. E guardando al futuro, per la prevenzione, grazie a Dio nel piano Next Generation Eu abbiamo 6 miliardi di euro per prevenire le alluvioni, i terremoti, rafforzare le infrastrutture. Questo è già nel piano: abbiamo un approccio per fasi e sono molto fiduciosa che lavoreremo bene insieme. E’ molto urgente attivare il Fondo di Solidarietà – ha aggiunto ancora – ha una regola molto chiara: c’è un piccolo anticipo, che è standard per ogni disastro: ma poi ci deve essere una valutazione dei danni, in modo da avere un’idea più chiara su quella che potrebbe essere il nostro contributo europeo. Questo succederà nei prossimi tre mesi. Ho una lettera del presidente della Regione: lavoreremo a stretto contatto, ma il principale strumento per gli aiuti sarà certamente il Fondo di Soldiarietà”.