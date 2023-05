Latina, agguato a due fidanzatini 16enni. Lui picchiato, lei rapita e stuprata. E’ caccia all’uomo

Nella città di Latina non si parla d’altro. Si parla della brutta avventura che è toccata in sorte a due fidanzatini di 16 anni. Colpevoli di essersi appartati nei pressi di uno di quei siti industriali dismessi che circondano Latina Scalo. Erano arrivati lì con una minicar. Non è ancora chiaro il motivo per il quale i due ragazzini siano scesi dall’auto e si siano inoltrati nella struttura abbandonata.

Ed è a quel punto che la giornata si trasforma in un incubo dal quale faticheranno a riprendersi. Così racconta Il Messaggero quello che è accaduto: “Vengono affrontati da uno sconosciuto. Probabilmente una persona senza fissa dimora. Non è neppure chiaro se sia italiano o straniero. E’ aggressivo. La situazione precipita immediatamente”.

I due ragazzi fuggono e riescono a raggiungere la minicar, salgono in auto ma l’aggressore li raggiunge e con un pugno tramortisce lui. Quando il ragazzo, dopo aver perso i sensi, si risveglia e riapre gli occhi la minicar non c’è più. “Gli sanguina il naso – racconta ancora Il Messaggero – Per fortuna ha ancora il telefono. Lo prende con le mani tremanti e dà l’allarme. Chiama il numero unico per l’emergenza. Viene raggiunto prima da una pattuglia della Squadra Volante della Questura guidata da Raffaele Gargiulo. Poi dagli investigatori della Mobile”.

La ragazza è stata rapita e abusata dall’aggressore. Solo la mattina dopo “viene soccorsa e immediatamente raggiunta dalla polizia. Fa fatica a raccontare agli agenti cosa sia successo, ha la voce rotta dal pianto. E’ difficile capire le sue parole. L’uomo l’ha portata in un luogo che evidentemente ritiene un rifugio sicuro”. Ora la sedicenne è ricoverata in ospedale ed è scattata la caccia all’uomo. La polizia sta cercando il responsabile del rapimento e della violenza setacciando i luoghi frequentati di solito dai senzatetto.