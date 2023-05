L’allerta meteo coinvolge il Piemonte e si estende alle Isole. Curcio: nulla di simile prima d’ora

L’allerta meteo non dà tregua. Il maltempo stringe il nostro Paese nella sua morsa: un’apocalisse senza fine, quella che si è abbattuta sull’Emilia Romagna che, stando alle previsioni, conferma l’allerta rossa nella regione anche per domani, con nuove e intense precipitazioni. Così, con il bilancio delle vittime salito a 14 morti. E mentre i soccorritori cercano i dispersi e rispondono agli sos di alluvionati, evacuati e comunità intere in difficoltà, la conta dei danni che si aggiorna a miliardi di euro. E nel frattempo l’allarme meteo sul Paese allarga il suo raggio d’azione fino a coinvolgere, a nord-ovest, il Piemonte, fino ad estendersi al sud e alle isole, con precipitazioni abbondanti che potrebbero interessare anche Calabria, Sicilia e Sardegna.

L’allerta meteo, dopo l’Emilia Romagna si estende dal Piemonte alla Calabria

Un’allerta, quella del Piemonte, annunciata dalle piogge incessanti che per tutto il pomeriggio si sono abbattute sulla Regione, interessando in special modo il Torinese dove, in Alta Val di Susa, Alta Val Chisone, Alta Val Pellice e Alta Valle Po, la situazione si è presentata più critica che in altre zone. L’altra realtà sotto osservazione è quella del Cuneese, nelle Valli Varaita, Maira e Stura. Con previsioni che annunciano peggioramenti e allarmi soprattutto a partire dalla giornata di sabato e per tutta la domenica.

L’allarme della Protezione Civile coinvolge diverse regioni, dalla Valle d’Aosta alle Isole

E come anticipato, dal nord al sud del Bel Paese, l’ondata di maltempo sembra propagarsi a macchia d’olio. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche. I fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche che sono riportate, in una sintesi nazionale, nel bollettino nazionale di criticità e di allerta consultabile sul sito del Dipartimento (www.protezionecivile.gov.it).

Allerta meteo, sindaci in allarme

E allora, dalle prime ore di sabato 20 maggio, si prevedono precipitazioni su Valle d’Aosta, Piemonte e Sardegna. In estensione a Campania, Calabria e Sicilia. Fenomeni che saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, possibili grandinate e forti raffiche di vento. Un allarme che, in molte città da nord a sud, si è già tradotto in diverse misure preventive messe in campo dai sindaci, come la chiusura delle scuole: un provvedimento che interesserà dalla provincia di Cuneo ai capoluoghi di provincia Catanzaro e Vibo Valentia, diverse aree del Paese.

Maltempo, Curcio (Protezione civile): «Non c’è memoria di eventi di questo tipo»

Un’emergenza continua e sempre più estesa, su cui il capo Dipartimento nazionale della Protezione civile, Fabrizio Curcio, nel corso del punto stampa sul maltempo in Emilia Romagna, ha commentato: «Voglio dire grazie a sindaci, prefetti e presidenti di provincia perché queste attività vanno avanti ormai dal 2 maggio. Si tratta di eventi che si sono sviluppati con persistenza e classificati come rari. Non c’è memoria di eventi di questo tipo in passato»…

Alluvioni in Emilia Romagna, Macron a Meloni: «Pronti a fornire ogni aiuto utile»

Eventi di una portata drammatica fuori dal comune che hanno indotto il presidente francese Emmanuel Macron a dichiarare la Francia solidale col Bel Paese. «Ho detto alla premier Giorgia Meloni che siamo pronti a fornire ogni aiuto utile», ha postato sui social l’inquilino dell’Eliseo. Che poi, in un tweet in cui parla della terribile ondata di maltempo che sta investendo l’Emilia Romagna, aggiunge: «L’Italia è colpita da alluvioni che hanno provocato danni ingenti. Interi quartieri spazzati via. Pensiamo alle vittime e alle famiglie che hanno perso tutto. La Francia è solidale», scrive Macron.