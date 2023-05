Johnny Depp, la rivincita su Amber e Hollywood a Cannes: 7 minuti di applausi per il suo Luigi XV (video)

Johnny Depp, la rivincita definitiva su Amber Heard si celebra a Cannes: dove l’attore ieri sera ha trionfato nella serata inaugurale nei panni di Luigi XV col film d’apertura della kermesse, Jeanne du Barry-La favorita del re diretto dalla regista francese Maïwenn. Un’interpretazione che segna il ritorno in grande stile del pirata del grande schermo, accolta dalla platea, alla fine della proiezione, con oltre 7 minuti di applausi che hanno visibilmente commosso la star fino alle lacrime (clicca qui per vedere il video).

Johnny Depp, la rivincita definitiva si celebra a Cannes

Cannes inaugura il red carpet con Johnny Depp che, nelle sontuose vesti di Luigi XV, si prende definitivamente la sua rivincita sugli Studios hollywoodiani e sulla ex moglie Amber Heard, protagonista insieme a lui di una battaglia giudiziaria all’ultimo scandalo, finita in un bagno di sangue non solo economico… Così, Depp trionfa sul red carpet per presentare il film d’apertura del Festival, Jeanne du Barry-La favorita del re, che segna il suo ritorno sul grande schermo dopo aver vinto, con un verdetto favorevole al di là di ogni ragionevole dubbio, la causa per diffamazione contro l’attrice di Acquaman, assente a Cannes e estromessa dalla Oreal per cui è stata la protagonista di una campagna pubblicitaria. Di contro, invece, il suo diffamatissimo ex coniuge, arriva sulla croisette forte di un accordo milionario firmato con Dior per i nuovi spot del profumo Sauvage. Un contratto da 20 milioni che fa di lui il volto più pagato di sempre…

L’accoglienza trionfale sulla croisette e 7 minuti di applausi in sala per il suo Luigi XV

La parabola di Depp si chiude dunque decisamente in risalita. Un viaggio, quello del mitico Jack Sparrow, con discesa agli inferi e ritorno tra le stelle più acclamate di sempre, durato ben 5, lunghi anni. Una riscossa, quella di oggi oltralpe, con cui l’attore si chiude alle spalle l’intricata e dolorosa – oltre dispendiosa – vicenda umana e professionale costatagli diffamazioni, sofferenza e ingaggi milionari. Una vicissitudine, come noto, cominciata nel 2018 con un famoso articolo del Washington Post in cui l’ex moglie Amber Heard lo accusava di abusi domestici. Nel 2020 il divo aveva perso il primo round: la sentenza del processo da lui intentato contro il tabloid inglese The Sun aveva sancito la sua sconfitta. E il tracollo della sua carriera. Pochi giorni dopo la Warner Bros lo aveva allontanato dal set di Animali Fantastici 3. Non solo: gli era stato tolto il ruolo di Jack Sparrow dal franchise di Pirati dei Caraibi.

Johnny Depp, una parabola privata e professionale cominciata 5 anni fa

La rinascita, allora, comincia solo due anni dopo: per l’esattezza nel giugno 2022. Quando Depp ha vinto la causa per diffamazione intentata contro l’ex moglie. Un processo che definire mediatico sarebbe poco e sulle cui ceneri è nata addirittura una docu-serie, a cui potrebbe fare seguito anche una fiction molto attesa dai fan, desiderosi di vedere sul piccolo schermo scandali, violenze, sangue ne degrado consumati nel dietro le quinte “familiare” della coppia scoppiata e finita in pasto al tritacarne mediatico. Ma tant’è: dalla vittoria in tribunale Depp ha ricavato un milionario risarcimento dell’ex moglie, che sarà devoluto in beneficenza. Ma soprattutto, ha ottenuto quello che, più del denaro, contava per lui: il risarcimento morale e il ripristino della verità, non solo processuale, che hanno risanato la sua reputazione.

Johnny Depp trionfa a Cannes dopo l’accordo milionario con Dior. Amber Heard si rifugia nell’anonimato in Spagna

E così a 59 anni. Dopo un tour trionfale sui palcoscenici di mezza Europa calcati accanto all’amico Jeff Beck. E copioni che fioccano sulla scrivania del suo agente, la stella di Johnny è tornata a brillare nel firmamento di celluloide. Diversamente, il cielo sopra Amber Heard è coperto di nubi. L’attrice, dopo la banca rotta, ha svenduto la sua villa californiana nel deserto del Mojave – del valore stimato in oltre 1 milione di dollari – per circa la metà del suo prezzo: 570mila dollari. Poi è volata in Spagna con la figlia, dove si è rifugiata nel più completo e silenzioso anonimato. Per tornare a Hollywood – e riconquistare credibilità e professione – c’è tempo. E ce ne vorrà molto…

