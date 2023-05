Iran, due attrici sotto inchiesta: non hanno indossato in pubblico l’hijab, il velo islamico

La polizia iraniana ha messo sotto inchiesta due attrici, Afsaneh Bayegan e Fatemeh Motamed-Arya. L’accusa è di non aver indossato in pubblico l’hijab, il velo islamico. Lo riportano l’agenzia di stampa Irna e la Bbc in persiano. Afsaneh Bayegan, che sta recitando nella serie televisiva iraniana “Deev va Mahpishooni” (la Bella e la Bestia), ha partecipato a capo scoperto a una cerimonia in onore dell’attore Atila Pesyani. Allo stesso evento anche l’attrice Motamed-Arya si è presentata senza velo.

Violato l’obbligo di indossare l’hijab, velo islamico

«Afsaneh Bayegan e Fatemeh Motamed-Arya hanno violato l’obbligo di indossare l’hijab, il velo islamico, durante una cerimonia in onore di Atila Pesiani. Le altre donne che hanno partecipato a questo evento, indossando un hijab, hanno osservato le norme islamiche. Pertanto, dato l’evidente reato commesso, la Polizia di pubblica sicurezza ha aperto un procedimento che è ora pendente davanti alla magistratura», si legge nel comunicato del dipartimento delle pubbliche relazioni del Comando delle forze dell’ordine di Teheran rilanciato dall’Irna.

Bayegan ha sostenuto sempre il movimento di protesta

La famosa attrice iraniana Bayegan aveva già espresso il suo sostegno al movimento di protesta esploso nel Paese dopo la morte di Mahsa Amini, deceduta dopo essere stata arrestata dalla polizia di Teheran lo scorso settembre con l’accusa di non aver indossato correttamente il velo islamico. Da allora, come forma di proteste, molte donne hanno scoperto il loro capo pubblicamente, bruciato i loro hijab e si sono tagliate i capelli in proteste di piazza e sui social media.

Iran: capo della polizia ucciso in agguato armato

Il capo della polizia criminale di un distretto sudorientale iraniano è stato ucciso in un agguato armato, nel terzo attacco avvenuto negli ultimi giorni. A quanto riferisce l’agenzia stampa Mehr, il maggiore Ali Reza Shahraki è stato raggiunto da colpi di arma da fuoco sparati da sconosciuti mentre si trovava nella sua automobile. La moglie, che era con lui, è stata ferita ed è ricoverata in ospedale in gravi condizioni. Sharaki guidava la polizia nel distretto di Sivan, della provincia di Sistan e Baluchistan.