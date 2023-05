Il tumore di Michela Murgia. Si rasa i capelli in diretta sui social e scherza: “Sembra una festa, lo so…” (video)

“Stamattina la sardità dei miei capelli ha ceduto ed è caduto il primo ciuffo. Con l’ultimo barlume del taglio abbiamo girato i lanci social di ‘Tre ciotole’. Poi abbiamo fatto questo”. Su Instagram la scrittrice Michela Murgia ha postato un video nel quale viene rasata a zero. Nella clip l’autrice sarda, che recentemente in un’intervista ha raccontato di avere un tumore al quarto stadio, è in compagnia di alcune delle persone con le quali sta convivendo in questa fase della sua vita. “Sembra una festa, lo so, ma con gli amici, mio figlio e il sole di fuori, che cos’altro poteva essere?”, scrive la Murgia.

Il tumore di Michela Murgia e i capelli tagliati

Nel 2014 il cancro aveva colpito un polmone, oggi la Murgia ha un carcinoma renale al quarto stadio.L’obiettivo è guadagnare tempo: «Mesi, forse molti». Mentre un’operazione oggi «non avrebbe senso. Le metastasi sono già nei polmoni, nelle ossa, al cervello». Il suo nuovo libro si aprirà con la diagnosi di un male incurabile. La scrittrice aveva raccontato che aveva già avuto il cancro: «A un polmone. Tossivo. Feci un controllo. Era a uno stato precocissimo. Lo riconoscemmo subito. È stata una botta di culo». Racconta anche che durante l’acquisto della nuova casa le hanno negato un mutuo perché malata. E aveva spiegato di di essere ancora viva quando Meloni cadrà: «Il suo è un governo fascista».