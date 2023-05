Il tribunale Usa dà ragione a Ed Sheeran, non ha copiato Marvin Gaye. Ecco i brani a confronto (video)

Ed Sheeran non ha copiato Marvin Gaye. Lo ha stabilito il tribunale di Manhattan, a New York, dove il cantautore britannico era stato citato per rispondere di violazione del copyright.

La materia del contendere verteva tra uno dei successi più celebri del cantautore britannico, “Thinking Out Loud” che, secondo chi lo ha trascinato in tribunale, sarebbe stato un plagio della celeberrima “Let’s Get It On”, brano del 1972 di Marvin Gaye.

A tirare in ballo Ed Sheeran gli eredi di Ed Townsend, coautore del successo di Gaye. Nella causa si sosteneva che i due brani presentassero “somiglianze impressionanti ed elementi comuni evidenti”. Sheeran ha passato giorni a testimoniare con la chitarra in mano, suonando demo per la Corte americana per dimostrare che la progressione di accordi 1-3-4-5, quella sotto accusa, è un elemento di base della musica pop che non può essere, a suo dire, proprietà di alcuno. Il cantante britannico aveva anche promesso che avrebbe lasciato la musica qualora fosse stato condannato.

La Giuria ha stabilito che il cantante 32enne ha creato la sua canzone “indipendentemente” e che il suo successo planetario del 2014, Thinking Out Loud non è quindi una copia parziale del celebre Let’s Get It On di Marvin Gaye. Il cantautore inglese non è nuovo a questo tipo di accuse. Nel marzo di un anno fa Sheeran vinse un’altra battaglia legale: stavolta nel Regno Unito, per il suo successo del 2017 “Shape of You”.

L’accusa gli era stata mossa da Sami Switch, nome d’arte di Sami Chokri, e dal suo co-autore Ross O’Donoghue, che nel 2018 gli avevano contestato gravi similitudini con la loro canzone “Oh Why” del 2015. Così i diritti d’autore di Sheeran, stimati in circa 20 milioni di sterline, erano stati congelati dopo che i due avevano rivendicato la violazione del copyright. L’assoluzione di Ed Sheeran in quella occasione è arrivata dopo una causa durata quattro anni e un processo di undici giorni, tenutosi a Londra