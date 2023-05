Il paese di Maria Elena Boschi, Laterina Valdarno, sceglie la destra: il neosindaco è Tassini

Laterina Pergine Valdarno (Arezzo), paese dell’ex ministro e deputata di Italia Viva Maria Elena Boschi, svolta a destra e sceglie come nuovo sindaco Jacopo Tassini.

Consigliere uscente del gruppo di opposizione “Futuro Comune”, Tassini ha vinto con il progetto civico “Rinascita”, sostenuto anche dal centrodestra, che ha ottenuto il 57,89% dei consensi (1.666 voti).

Lo sfidante era Michele Gragnoli, alla guida della lista “Insieme per Laterina Pergine”, espressione del Partito Democratico e di altre forze del centrosinistra. La sindaca uscente di centrosinistra, Simona Neri, non si era ripresentata.

“Sono contento per la vittoria, sono contento che i cittadini abbiano dato fiducia al nostro progetto e da domani ci mettiamo subito al lavoro per migliorare la situazione di questo territorio – ha commentato il neosindaco – Dobbiamo dimostrare di essere degni della fiducia che i cittadini ci hanno dato, bisogna lavorare per essere in grado di ricompensarla”.

“Mi sono presentato dicendo quello che avrei voluto fare senza contestare o recriminare rispetto agli anni passati – ha aggiunto Tassini – Credo che i cittadini lo abbiamo apprezzato”.