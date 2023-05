Gli Aerosmith annunciano il tour d’addio: “Non sappiamo per quanto ancora saremo in salute” (video)

Dopo oltre 50 anni di carriera, ora che ormai tutti hanno sperato la settantina, gli Aerosmith sono pronti a dire basta ai concerti: la band, infatti, ha annunciato il tour d’addio. Si chiamerà “Peace Out, inizierà il 2 settembre a Philadelphia e vedrà 40 tappe, con una sola serata a tappa.

Gli Aerosmith danno l’annuncio del tour d’addio con una “breaking news”..

L’annuncio è arrivato dai social ufficiali della band statunitense famosa per successi come Dream On, Walk This Way e I Don’t Want To Miss A Thing ed è stato accompagnato da un video in stile spot cinematografico, dove l’addio alle scene diventa una “breaking news” che getta nello sconforto cittadini comuni e volti noti dello showbiz. La tournée si svolgerà in tutto il Nord America e si concluderà il 26 gennaio 2024 a Montreal, in Canada. È previsto anche un concerto di Capodanno a Boston, città in cui la band si è formata nel 1970. Ad aprire i concerti ci saranno i Black Crowes. Almeno per il momento, non sono previste tappe in Europa.

La band non sarà al completo: Joey Kramer non parteciperà

Ogni concerto celebrerà “i cinque decenni di successi rivoluzionari degli Aerosmith, che festeggiano i 50 anni della più grande rock band americana”, spiega la presentazione del tour. “Non è un addio, è Peace Out! Preparatevi e camminate da questa parte, avrete il miglior spettacolo della nostra vita”, hanno poi detto i membri della band in una dichiarazione congiunta. Sul palco, però, la formazione non sarà al completo: il chitarrista Joe Perry, il frontman Steven Tyler, il bassista Tom Hamilton e il chitarrista Brad Whitford si esibiranno senza il batterista Joey Kramer. Lo stesso Tyler lo scorso anno era stato ricoverato per disintossicarsi, costringendo la band a rinviare il tour.

“Sebbene Joey Kramer rimanga un amato membro fondatore degli Aerosmith, ha purtroppo preso la decisione di saltare le date del tour attualmente programmate per concentrare tutta la sua attenzione sulla sua famiglia e sulla sua salute”, ha fatto sapere la band, sottolineando che “l’inconfondibile e leggendaria presenza di Joey dietro la batteria ci mancherà moltissimo”.

E Joe Perry ammette: “Non sai mai per quanto tempo saremo tutti sani”

Ultimamente gli Aerosmith avevano concentrato le loro apparizioni live a Las Vegas, come “resident”. Un’esperienza che “è stata grandiosa, divertente, ma siamo un po’ ansiosi di tornare sulla strada”, ha spiegato Joe Perry all’Associated Press, aggiungendo anche però che “non sai mai per quanto tempo tutti saremo sani per poterlo fare”.