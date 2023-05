Giornata intensa per Meloni al G7: vertici con Zelensky e von der Leyen. Lungo colloquio con Macron (video)

Giornata intensa per Giorgia Meloni a Hiroshima dove è in corso il G7. Il premier, che ha deciso di anticipare il suo rientro in Italia per affrontare di persona l’alluvione che ha messo in ginocchio l’Emilia Romagna, è al centro della scena internazionale.

G7, Meloni ringrazia i leader per la solidarietà

Prima dei tanti incontri bilaterali (il più atteso quello con Macron) Meloni ringrazia tutti i leader del G7 che hanno espresso parole di solidarietà all’Italia. “La vostra vicinanza è un segno tangibile della nostra coesione nei difficili momenti. Grazie”. Scrive Meloni su Twitter a metà mattina.

L’abbraccio con Biden e i bilaterali sui dossier caldi

Dopo il messaggio di cordoglio del padrone di casa, il premier giapponese Fumio Kishida, anche il presidente Joe Biden ha fatto le condoglianze al premier Meloni per le vittime dell’alluvione. Il presidente Usa si è avvicinato, le ha stretto la mano e l’ha abbracciata, sussurrandole parole di sostegno e conforto.

Il colloquio a tre con von der Leyen e Georgieva

Poi i colloqui incrociati sui principali dossier sul tavolo del vertice dei Grandi della terra. Meloni ha avuto un colloquio a tre con la presidente della commissione Ue, Ursula von der Leyen, e il direttore del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva. Al centro del confronto il tema dell’immigrazione e in particolare della Tunisia, riferiscono fonti italiane. Il Partnership for Global Infrastructure and Investment – ha sottolineato Meloni – potrebbe essere un “concreto, intelligente e serio modo per di cooperare con un approccio non predatorio”. In alternativa alla via della Seta. “Gli investimenti in infrastrutture garantiscono un concreto sviluppo per il futuro delle nazioni. Questo è il motivo per cui l’Italia ha garantito il suo supporto, attraverso lo Eu Global Gateway, focalizzato soprattutto sull’Africa, che incrocia il nostro Piano Matte”.

Lungo faccia a faccia con il presidente Macron

Poi il lungo e cordiale colloquio, 45 minuti, con il presidente Emmanuel Macron. Particolarmente attenzionato dopo gli attacchi di Parigi al governo Meloni che hanno imbarazzato l’Eliseo. Già alla vigilia del G7 Macron aveva smentito i suoi baldanzosi ministri, aprendo alla collaborazione con l’Italia sul dossier immigrazione. Oggi la solidarietà via Twitter all’Italia colpita dall’alluvione: “La Francia è pronta a dare ogni aiuto utile”. L’ultimo incontro a due risale a circa un mese fa a Bruxelles, a margine del Consiglio europeo.

L’incontro con Zelensky e il punto sulla collaborazione

Riflettori puntati anche sul bilaterale con il presidente ucraino Zelensy, che ieri ha incassato dagli Usa anche la fornitura di caccia F16. I due hanno discusso del sostegno in termini di difesa e politico all’Ucraina da parte dell’Italia. E dei primi risultati dopo la visita in Italia dello scorso 13 maggio. “Ora è necessario migliorare la capacità della difesa aerea, compreso l’addestramento dei nostri piloti”, ha detto Zelensky. Che ha aggiunto di aver ”coordinato le posizioni” con il premier italiano alla vigilia del vertice in Giappone. “L’ importante proseguire il dialogo tra l’Ucraina e l’Italia in materia di relazioni bilaterali”, ha detto ancora il presidente ucraino che domani chiuderà il summit.

Fra i numerosi faccia a faccia a margine del G7 Meloni ha incontrato anche il presidente della Corea del Sud Yoon Suk-Yeol e il primo ministro del Vietnam Phạm Minh Chính.