Francia, i manifestanti anti-Macron aggrediscono il pronipote della première dame

Un pronipote della ‘première dame’ Brigitte Macron, Jean-Baptiste Trogneux, è stato aggredito ieri sera a Amiens dopo l’intervento in diretta televisiva del presidente Emmanuel Macron. L’uomo è proprietario e gestore di una cioccolateria, e risiede in un appartamento situato al piano superiore del negozio.

Nel riferirne, Bfmtv cita quanto riferito dal padre della vittima e nipote di Brigitte, secondo cui “circa dieci persone” si sono dirette verso il negozio situato nel centro della città di Amiens “dopo l’intervento televisivo del capo dello stato” su Tf1. “Facevano parte di un gruppo di manifestanti che si riunisce regolarmente davanti al municipio”, ha reso noto Jean-Alexandre Trogneux.

Secondo una fonte della polizia, un vicino ha allertato le forze dell’ordine: in un primo momento sono stati lanciati oggetti diversi – anche secchi della spazzatura – contro la vetrina del negozio, che non ha subito danni. Il proprietario – erano circa le 22 – stava rientrando a casa ed è stato riconosciuto dai manifestanti che lo hanno aggredito, ha raccontato il padre a Bfmtv. “Ha ricevuto pugni e calci. Ha cercato di proteggersi ma è rimasto ferito alla testa, al viso, al ginocchio e a un dito e ha diverse costole rotte oltre ad una commozione “. “Fortunatamente è stato soccorso da un vicino”.

Otto persone sono state poste in stato di fermo, secondo una fonte della polizia citata da Bfmtv. Si tratterebbe di sei uomini e due donne. I proprietari del negozio temono da tempo l’irruzione di manifestanti contrari alla riforma delle pensioni per la parentela con la coppia presidenziale.

“Ma noi non facciamo politica”, ha ribadito il padre. “Emmanuel Macron non ha nessun ruolo nel nostro esercizio commerciale“, ha aggiunto, dicendo di non capire “quelle persone che continuano a molestarci”, alcune delle quali “invitano persino a boicottare i nostri prodotti”.