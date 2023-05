Floris arruola Vecchioni contro il governo: la sua risata è uno spettacolo penoso (video)

Si parla di presidenzialismo a Dimartedì, la trasmissione condotta da Giovanni Floris su La7, e come consuetudine viene arruolato qualche esponente del mondo dello spettacolo per sparare a zero contro il governo. Un’abitudine tollerata da parte della sinistra mentre a destra basta una presentazione di Pino Insegno per mandare in tilt i social. Dunque Giovanni Floris chiama a commentare gli intenti di riforma di Giorgia Meloni il noto costituzionalista Roberto Vecchioni. Il quale alla domanda sul presidenzialismo se ne esce con una sonora risata e poi tra gli applausi afferma: “Non riesco ad avere altra risposta, ma a volte il riso o il pianto bastano“.

E non si capisce se ride del presidenzialismo o della Meloni o del governo o (probabilmente) di tutti e tre non sapendo bene cosa dire. Ma la parte comica arriva dopo, quando Vecchioni dice di essere all’antica e di essere a favore di rappresentanti politici eletti dal popolo, che è l’essenza della democrazia. Dunque, Vecchioni preferisce che lo Stato sia rappresentato da persone votate dal popolo. Dice proprio così. E cioè esprime proprio la teoria del presidenzialismo. Dopo essersi fatta una risata… Dunque: o non ha capito bene di cosa si parla o Floris ha sbagliato ospite. Ma questa è forse una sottigliezza trascurabile sia per il cantautore intervistato sia per il conduttore fazioso…