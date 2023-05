Firenze, cadono pietre dalla cupola del Brunelleschi. Ma per il monumento non ci sarebbero rischi

Alcuni frammenti lapidei si sono staccati all’interno dell’intercapedine della Cupola del Brunelleschi del Duomo di Firenze, frantumandosi su uno dei tratti di scala tra il ballatoio e la lanterna. E’ successo nella tarda serata di venerdì scorso, quando l’ultimo gruppo di turisti era già uscito e dunque non risultano feriti. L’episodio, a cui avrebbero assistito soltanto due addette alla sorveglianza, sarebbe emerso solo alcune ore dopo ed è riportato oggi dai quotidiani “La Repubblica” e “Il Tirreno”.

Secondo una prima ricostruzione, il danno avrebbe interessato uno dei grandi oblò che sovrastano la scala nel tratto più ripido e basso per salire alla sommità della Cupola. Appena appreso del distacco delle pietre è intervenuta la squadra tecnica dell’Opera di Santa Maria del Fiore, composta da architetti e operai, e dalle prime verifiche effettuate quanto accaduto non evidenzierebbe rischi per il monumento. L’accesso alla Cupola sabato scorso è rimasto interdetto fino alle ore 10 per poi riprendere con regolarità successivamente.