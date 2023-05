Festa della mamma, amore e gratitudine negli auguri di Giorgia Meloni: “È il centro del mondo”

Oggi è il giorno della Festa della mamma, una data che spicca in calendario. Una giornata in cui si celebra amore e imprescindibile ruolo di chi regala il dono della vita e ci mette al mondo. E la politica, con molti dei suoi rappresentanti che hanno affidato ai social pensieri e omaggi personali, in questo caso scevra da obblighi istituzionali e rigore diplomatico, si scrolla di dosso gli oneri di rito: e il messaggio di Giorgia Meloni sulla ricorrenza vola sul web. Eccolo: «Grazie per aver sempre creduto in me, mamma. E se c’è una cosa che mi rende felice, è averti resa abbastanza fiera da ripagare i tuoi sacrifici, la tua solitudine, il tuo amore. Auguri a tutte le mamme, il centro del mondo».

Festa della mamma, il messaggio di Giorgia Meloni

Una figlia, una donna, un leader della politica e un capo di governo, Giorgia Meloni, che troppo spesso non avendo argomenti politici concreti su cui far leva, il giornalismo schierato sul fronte contrapposto ha attaccato proprio al cuore della famiglia. E, con l’occasione, centrando nel mirino il bersaglio evidenziato proprio in quanto donna e, peggio ancora, nella sua qualità di madre. Oggi, allora, la risposta vincente del premier a insulti e insulsi attacchi, è per l’ennesima volta concentrata su parole di omaggio e di riconoscenza, affidate ai social.

Parole di gratitudine e amore che volano sul web

Parole pregne di amore e gratitudine che, contestualmente, rendono giustizia alle tante mamme di casa nostra – alla loro missione e sfida quotidiana – che la giornata di oggi celebra e ricorda. Quelle impegnate sul doppio fronte del lavoro e dalla famiglia. Quelle il cui ruolo, troppo spesso, una ideologia gender insidiosa e fintamente buonista, tende a omologare e a rinnegare in sigle e numeri unisex intestati alla propaganda.

Festa della mamma, Meloni: «Il centro del mondo»

Va detto, infine, che il premier non ha mai nascosto il legame strettissimo con la mamma, definita più volte la sua guida nonostante le molte difficoltà riscontrate nella vita che l’hanno portata a crescere da sola due figlie. Per questo, oggi, quelle parole che riecheggiano e volano sui social, riverberano l’amore di una figlia e il valore di un ruolo insostituibile. In questo senso, allora, l’augurio della Meloni per la festa della mamma, che è e rappresenta il «centro del mondo». E il tributo al compito che svolge, sottolinea più di tante altre parole, combattività e amore inesauribili.