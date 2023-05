Exit Poll: il centrodestra trionfa a Catania, Trapani e Modica, Ragusa al ballottaggio

Enrico Trantino stravince al primo turno a Catania. Il candidato del centrodestra unito negli exit poll sfiora il 60% dei consensi secondo gli exit poll di Noto Sondaggi per Videoregione Sicilia. La legge siciliana prescrive che basti il 40% per essere eletto al primo turno. Maurizio Caserta del centrosinistra è sotto il 30%. Maurizio Miceli (centrodestra) dovrebbe vincere al primo turno a Trapani secondo gli exit poll, anche se Giacomo Tranchida (centrosinistra) dovrebbe arrivare anche lui intorno al 40% che in Sicilia varrebbe l’elezione. Maria Monisteri Caschetto, candidata del centrodestra senza simboli di partito, sarà eletta al primo turno a Modica, secondo gli exit poll di Noto Sondaggi per Videoregione Sicilia. Otterrebbe il 64-68% contro il 23-27% di Ivana Castello e Antonino Gerratana 7-11.

Secondo gli exit poll, a Ragusa, sarà invece ballottaggio tra Renata Giunta (centrosinistra) e Ferdinando Messina (centrodestra) che non hanno raggiunto il 40% necessario.

A Ragusa il sindaco uscente Peppe Cassì vincerebbe al primo turno sfiorando il 60% secondo gli exit poll. Riccardo Schininà (centrosinistra) è al 18-22% e Giovanni Cultrera (centrodestra) tra l’11 e il 15.

Nel complesso, si è votato in 41 Comuni e sette capoluoghi: Ancona, Brindisi, Vicenza, Massa, Siena e Pisa, più Terni. In Sicilia, oltre a Catania e Siracusa, elettori chiamati a esprimersi anche a Trapani e Ragusa.