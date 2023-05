Ecovandali a Piazza Navona, Sangiuliano: “Atti contro l’ambiente, servono norme più severe”

Solo vandalismo e provocazione, la tutela dell’ambiente è una cosa seria. Fa discutere e indignare l’ennesimo show gretino di Ultima Generazione. Che oggi ha preso di mira un’altra opera d’arte della Capitale, la Fontana dei Fiumi di Piazza Navona.

Ecovandali, Sangiuliano: un atto contro l’ambiente

Durissimo il commento del ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. Che giudica l’ennesimo imbrattamento dei militanti di Ultima Generazione un atto “contro l’ambiente, che si afferma di voler difendere. Perché nella nozione di paesaggio rientra anche quello che di bello in secoli di storia il genio umano ha prodotto”. L’ambiente non è solo il pianeta ma anche il grande patrimonio artistico e monumentale.

Il Parlamento approvi norme severe contro i finti ambientalisti

“Dobbiamo registrare ancora un altro episodio che mette a rischio la bellezza di una delle opere d’arte iconiche della nostra Nazione. Qual è la Fontana dei Quattro Fiumi, a piazza Navona”. L’auspicio del ministro è che il Parlamento approvi quanto prima le nuove norme contro gli eco-vandali. “Ora, anche in questo caso bisognerà utilizzare tanta acqua per ripulire e sostenere costi per ripristinare lo stato del monumento. E a pagare saranno i cittadini italiani tutti. Occorrerà intervenire con personale specializzato e macchinari costosi”, conclude Sangiuliano. Informando che la soprintendente speciale di Roma, Daniela Porro, si è immediatamente attivata per valutare l’entità del danno”.

Lazio, Baldassarre: il cambiamento climatico è cosa seria

Denunce sdegnate anche dagli assessori della Regione Lazio. “Il capolavoro di Bernini, uno dei simboli del Barocco romano, conosciuto in tutto il mondo, è stato oggetto dell’ennesimo oltraggio da parte degli eco-vandali. Che, con la pretesa scusa di sensibilizzare l’opinione pubblica sulle tematiche ambientali, non fanno altro che mettere a rischio lo straordinario patrimonio storico, artistico e culturale del nostro Paese”. Così in una Simona Baldassarre, assessore alla Cultura della giunta Rocca. Che sollecita interventi nuovi e norme più severe contro questo tipo di manifestazioni, a tutela del nostro patrimonio artistico. “Il cambiamento climatico è un problema serio. Che va affrontato in modo serio e non attraverso gesti eclatanti e radicali. Che anziché sensibilizzare le persone generano solo indignazione”.

Elena Palazzo: siamo stanchi di questi show insensati

L’assessore all’Ambiente della Regione Lazio, Elena Palazzo, sottolinea la distanza tra una “sana e civile protesta” e lo scempio da parte dei vandali che oggi hanno versato liquido nero nella fontana dei Quattro Fiumi a piazza Navona. “Siamo stanchi di dover assistere a queste insensate manifestazioni. Che recano solo danno al nostro patrimonio e nulla fanno di reale per l’ambiente che dicono di voler difendere. Per questo – conclude – condivido in pieno le parole del ministro Sangiuliano. Sono ben altre le strade da intraprendere se vogliamo davvero proteggere il nostro pianeta”.