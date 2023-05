Dai Talebani torture e violenze di ogni genere su donne e bambine: crimini contro l’umanità

I talebani colpiscono donne e bambine in Afghanistan. Sono “prigioniere”, vengono torturate, fatte sparire, non hanno diritti, non possono accedere all’istruzione. Una situazione gravissima, che peggiora di giorno in giorno. Per Amnesty International e la Commissione internazionale dei giuristi i talebani devono essere indagati per crimini contro l’umanità. Lo riporta un rapporto intitolato “La guerra dei talebani contro le donne”.

La persecuzione dei Talebani contro donne e bambine

Il rapporto contiene una dettagliata analisi giuridica. «La campagna di persecuzione di genere dei talebani» contro donne e bambine è di una dimensione e di una gravità enorme. «Le loro azioni vanno a formare un sistema repressivo che vuole soggiogare ed emarginare le donne e le bambine in tutto l’Afghanistan. Tale campagna soddisfa tutti e cinque i criteri necessari perché si parli del crimine contro l’umanità di persecuzione di genere». È quanto ha dichiarato Santiago Canton, segretario generale della Commissione internazionale dei giuristi.

«Impossibilitate a muoversi»

«È una guerra contro le donne: bandite dagli spazi pubblici, dall’istruzione e dal lavoro». Sono «impossibilitate a muoversi liberamente, torturate e fatte sparire per aver denunciato quelle restrizioni e aver opposto resistenza all’oppressione. Si tratta di crimini internazionali: organizzati, massicci e sistematici», ha aggiunto Agnès Callamard, segretaria generale di Amnesty International. Il rapporto, riferito al periodo agosto 2021 – gennaio 2023, analizza un numero sempre più ampio di prove.

Arresti arbitrari per i cosiddetti “reati morali”

I talebani hanno escluso le donne e le bambine anche dall’istruzione dopo la scuola primaria. Le sottopongono ad arresti arbitrari per cosiddetti “reati morali”, per aver infranto le norme discriminatorie o aver preso parte a manifestazioni pacifiche. Se protestano contro le politiche repressive, subiscono forza eccessiva, arresti illegali, torture e maltrattamenti.