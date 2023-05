Da Prezzolini a Musk: nel libro di Alessandro Nardone il pensiero conservatore nell’era degli algoritmi

«Il vero conservatore sa che a problemi nuovi occorrono risposte nuove, ispirate a principii permanenti»: con le parole del sempiterno Giuseppe Prezzolini, Alessandro Nardone introduce il suo nuovo libro Tu sei il messaggio (Youcanprint), dedicato al pensiero conservatore nell’era degli algoritmi.

In uscita nelle librerie e in tutti i digital store l’establishment globalista utilizza i nuovi media per cancellare i valori fondanti della Civilltà Occidentale e sostituirti con i dettami dell’ideologia woke.

Contesto che obbliga le forze di ispirazione conservatrice a confrontasi con sfide epocali come l’Intelligenza Artificiale, la Sovranità digitale e il Metaverso, che l’autore affronta utilizzando la formula agile del glossario.

Le nuove sfide digitali per le forze di ispirazione conservatrice

Ognuno di noi è il messaggio. L’insieme delle azioni che compiamo determina il livello della nostra autorevolezza e credibilità, a maggior ragione nell’era dominata dai media digitali. Partendo da questo presupposto occorre analizzare il contesto attuale, nel quale la sinistra sta tentando di imporre il proprio modello culturale basato sui dettami del politicamente corretto demolendo valori che costituiscono un patrimonio universale, quel minimo comune denominatore che non dovrebbe avere colore politico.

Definirsi democratici e difensori dei diritti e, al contempo, cancellare la storia e bollare come razzista, omofobo e fascista chiunque difenda i valori tradizionali è oggettivamente ipocrita. Così come, di converso, difendere la libertà di pensiero e la nostra storia millenaria è coerente con i valori in cui affondano le nostre radici giudaico-cristiane. Il nuovo bipolarismo, dunque, è tra coerenza e ipocrisia, globalismo e patriottismo.

Tra i temi del libro Intelligenza artificiale e Sovranità digitale

Lo scorso 25 settembre Giorgia Meloni ha dimostrato di essere il messaggio più credibile e per questo efficace, creando le condizioni affinché il pensiero conservatore possa essere la bussola per orientare l’azione di governo. Quale Italia possiamo aspettarci da qui ai prossimi 5 anni? Come conciliare i valori propri della Civiltà Occidentale con le riforme costituzionali, la difesa della famiglia e il posizionamento internazionale volto a ridurre in modo significativo la dipendenza dalla Cina, ma anche l’Intelligenza artificiale, la Sovranità digitale, il Metaverso e lo sviluppo di forme di e-democracy?

Partendo dal pensiero conservatore, “Tu sei il messaggio” affronta molti dei grandi temi di cui le forze politiche di governo dovranno farsi carico in questa fase storica.

Chi è Alessandro Nardone

Alessandro Nardone è consulente e docente di branding e marketing digitale all’Istituto Europeo di Design e all’International Academy of Tourism and Hospitality. Collabora con diversi media ed è autore di 8 libri. Per promuovere la versione inglese del romanzo “Il Predestinato” ha inventato la finta candidatura alle primarie repubblicane del 2016, sotto le mentite spoglie del protagonista del romanzo, il giovane Congressman Alex Anderson. Una case history di cui si sono occupati giornali e televisioni di oltre 20 paesi. Ha poi seguito come inviato di Vanity Fair la Convention Repubblicana di Cleveland, le elezioni da New York e Philadelphia e l’insediamento di Trump a Washington.