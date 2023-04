Anche la Tac sarà gestita dall’Intelligenza artificiale: la rivoluzionaria ricerca firmata del Cnr

L’intelligenza artificiale (AI) sarà impiegata anche per ottimizzare la Tac, in particolare per ridurre le radiazioni. È stato infatti realizzato un modello per l’analisi automatizzata delle immagini Tac, mediante algoritmi di intelligenza artificiale, con una ricerca frutto di una collaborazione tra CNR-Iccom, Università di Firenze, Aou Careggi, Azienda Usl Toscana centro, Istituto Superiore di Sanità, Fondazione Bruno Kessler e Uniser Pistoia. Pubblicata sul Journal of Medical Imaging, la ricerca permetterà di perfezionare i livelli di radiazioni da somministrare ai pazienti.



