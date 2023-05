Comunali, il centrodestra a valanga a Treviso, Sondrio e Imperia: riconfermati i sindaci uscenti

Non c’è partita a Treviso. Il sindaco leghista uscente Mario Conte a poco meno del 20% dello scrutinio sopravanza gli altri candidati con il 66,1% delle preferenze. Staccato nettamente, con il 27,35%, è Giorgio De Nardi, imprenditore candidato dal centrosinistra, più lontani gli altri. Conte si sta portando verso la riconferma, sostenuto dalla lista civica che porta il suo nome, che è il primo partito con il 30,5% delle preferenze; dalla Lega seconda con il 16,72% e da Fratelli d’Italia che raggiunge il 12,4%.

Sondrio, Marco Scaramellini in vantaggio al 54, 3 per cento

Il centrodestra è in vantaggio netto anche a Sondrio. Sui siti locali che stanno seguendo in diretta lo spoglio – per Marco Scaramellini i voti si attestano al 54,32% dei voti (382). Supera abbondantemente Del Curto con il 42,53% (299) e Zambon che si ferma al 3,13%. La lista più votata per il momento è “Sondrio Viva”. In attesa dei dati ufficiali Scaramellini è entrato presso palazzo Pretorio per celebrare la vittoria. Ha già ricevuto la telefonata di congratulazioni da parte del principale avversario politico, Simone Del Curto, leggiamo su Sondrio today. “Ho chiamato pochi minuti fa Scaramellini facendo i complimenti per la vittoria”. Ha dichiararlo è Luca Zambon quando, alle ore 19.36, manca lo scrutinio di 16 sezioni.

Imperia, si profila una vittoria netta per Scajola

A Imperia si profila una vittoria netta per il sindaco uscente Claudio Scajola (nella foto). In base ai dati del Viminale, quando sono state scrutinate 14 sezioni su 44 il candidato di centrodestra, sostenuto da Insieme con Scajola sindaco, Prima Imperia, Avanti con Scajola sindaco, è in testa con il 62,27%. Ivan Bracco, del centrosinistra, appoggiato da Partito democratico, Alleanza Verdi e Sinistra, Imperia Rinasce, è al 22,21%. Intanto, arrivano i dati definitivi circa l’affluenza complessiva. In questa torata elettorale si è recato alle urne il 59,03% degli aventi diritto: in calo del 2,19%, alla precedente tornata elettorale si erano recati alla urne il 61,22% degli italiani.