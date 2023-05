Comunali al via, la carica dei candidati a sindaco. Il centrodestra in pole position

Si aprono i seggi, torna la sfida per le comunali. Domenica 14 maggio, dalle 7 alle 23, e lunedì 15 dalle 7 alle 15 si svolgeranno le consultazioni elettorali amministrative per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali. L’eventuale turno di ballottaggio avrà luogo nei giorni 28 e 29 maggio 2023. La tornata elettorale interesserà 595 comuni per un numero di elettori pari a 4.587.877 (di cui 402.967 all’estero) distribuiti su 5.426 sezioni. In particolare, andranno al voto 13 comuni capoluogo, di cui un capoluogo di Regione (Ancona) e 12 capoluoghi di provincia (Brescia, Sondrio, Treviso, Vicenza, Imperia, Massa, Pisa, Siena, Terni, Latina, Teramo, Brindisi). Il turno delle elezioni amministrative della primavera 2023 si completerà il 21 maggio con le elezioni previste in Valle d’Aosta (un comune) e Trentino Alto Adige (tre comuni) e il 28 e 29 maggio con le elezioni in Sicilia (128 comuni) e Sardegna (39 comuni).

Comunali, i candidati a sindaco di centrodestra nelle città capoluogo

Ancona – Francesco Silvetti

Brescia – Fabio Rolfi

Brindisi – Giuseppe Marchionna

Imperia – Luciano Zerbano

Latina – Matilde Celentano

Massa – Marco Guidi

Pisa – Michele Conti

Siena – Massimo Castagnini

Sondrio – Marco Scaramellini

Teramo – Carlo Antonetti

Terni – Orlando Maselli

Treviso – Mario Conte

Vicenza – Francesco Rucco

L’entusiasmo degli elettori

Anche se è una tornata amministrativa, i riflettori sono puntati sui risultati, che daranno comunque un quadro della situazione. I partiti aspettano l’esito per conoscere l’andamento, almeno per quanto riguarda i territori interessati dalle comunali. Il centrodestra ha chiuso la campagna elettorale a Brescia a sostegno di Fabio Rolfi, con il palazzetto dello sport strapieno. «La sinistra – ha detto il candidato sindaco – ha occupato in modo famelico tutto i posti di potere. E adesso diventa un po’ nervosa perché sente che la città vuole cambiare pagina. Abbiamo vinto le Politiche, le Regionali e se lo vogliamo, vinceremo anche le elezioni comunali».

Comunali, gli appelli dei leader della coalizione di governo

Molti gli appelli dei leader per il voto città per città. «Alle urne fatevi sentire», ha detto Giorgia Meloni al popolo di centrodestra nel rush finale della campagna elettorale. «Non è una vita facile quella che facciamo, non sono mesi facili. Sembrano sei mesi sospesi. Mi interessa solo quello che pensa la gente e la mia coscienza». Silvio Berlusconi ha invitato a votare «perché chi non vota lascia agli altri di decidere sul futuro del suo comune e della sua città. Quindi chi non vota non è un buon cittadino, non è un buon italiano». E ha ricordato che l’esito alle amministrative «può incidere sul peso del nostro governo». Matteo Salvini ha ironizzato: «Nella sede del Pd salutiamo chi è collegato armocromaticamente». E ha sottolineato l’entusiasmo della folla, che anche a Brescia ha dimostrare sostenere l’azione del centrodestra al governo.