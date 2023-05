Carabinieri in lutto: Emily Vegliante, 22 anni, muore in un incidente stradale in provincia di Ferrara

Si chiamava Emily Vegliante la giovanissima carabiniera morta nel pomeriggio di ieri in un incidente stradale a Renazzo di Cento, in provincia di Ferrara. La 22enne, in servizio alla stazione di San Giovanni Persiceto, lascia il compagno e un figlio di 3 anni.

Una tragedia, nella quale è rimasto ferito un altro carabiniere, che lascia sgomenti non solo per la giovanissima età della vittima ma anche per la dinamica. Secondo la ricostruzione del Resto del Carlino lo schianto è avvenuto alle 15.30, all’incrocio tra via Modena e via di Renazzo, sulla SP66, per cause in corso d’accertamento, due vetture si sono scontrate frontalmente. Emily Vegliante viaggiava su una Fiat Punto con un collega che è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Maggiore di Bologna in condizioni serie. I due militari si sarebbero trovato improvvisamente l’altra auto davanti, senza poter fare nulla per evitare il violento impatto. La Punto, essendo un modello molto vecchio, non aveva in dotazione gli airbag e altri sistemi moderni di protezione per i passeggeri. Ferito anche il conducente 48enne dell’altra auto, una Peugeot, che è stato ricoverato al Sant’Anna di Cona.

Emily Vegliante, la foto in alta uniforme

Emily Vegliante era originaria di Solopaca, in provincia di Benevento. Si era trasferita a San Giovanni Persiceto, dove lavorava e viveva, da appena otto mesi, dopo aver superato il concorso per allievi carabinieri. Lascia un figlio di tre anni. Sotto le foto che la ritraggono con la famiglia su Facebook, il sorriso sulle labbra e la divisa dell’Arma addosso, ai commenti di congratulazioni nelle ultime ore si sono sommati quelli di dolore di chi la conosceva.

La giovane mamma aveva postato su Facebook, lo scorso agosto, una foto in alta uniforme, fiera e radiosa assieme al figlio in posa e sorridente “Ogni mio traguardo è per te”. Ora quel bambino dovrà crescere senza la madre.