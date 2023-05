Cacciari ammutolisce la Gruber: “Smettetela di chiamare fascisti quelli di destra, così vincerà sempre”

Massimo Cacciari ha le idee chiare sulla sinistra che puntualmente le busca dalla destra. “Basta chiamare la destra con gli ‘ismi’ del passato millennio…”. E come dovremmo chiamarla?, obietta la Gruber nella serata che segna il trionfo del centrodestra alle elezioni comunali e ai ballottaggi. “È una destra. Io credo che sia una destra quella che sta vincendo in Europa, ma non ha niente a che fare con i fascismi. È in tutta Europa che il vento tira a destra. I fatterelli di casa nostra vanno inquadrati in una crisi generale di tutte le socialdemocrazie europee, dalla Svezia alla Spagna, se la sinistra prosegue così la destra vincerà sempre”, prosegue l’ex sindaco di Venezia. In studio, il giornalista el”Fatto”, Antonio Padellaro, non è d’accordo, poi ammette: “Se l’opposizione è così divisa…”.