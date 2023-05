Bimba di 5 anni muore sbalzata dal finestrino dell’auto: tragedia a Vigevano

Tragedia a Vigevano (Pavia): una bimba di 5 anni è morta in ospedale, dopo essere stata sbalzata dal finestrino dell’auto sulla quale viaggiava. Un dramma che spezza il cuore. La piccola era seduta sul sedile posteriore dell’auto guidata dalla madre, che si è scontrata con un’altra vettura. Lo schianto è stato violentissimo e la bambina è stata trasportata d’urgenza in ospedale assieme alla donna e al conducente dell’altro veicolo. Per la piccola non c’è però stato nulla da fare. Non c’è stato scampo perla piccola Clarissa: dopo aver tentato per oltre tre quarti d’ora di rianimarla sul posto, i medici del 118 l’hanno trasportata al Pronto soccorso dell’ospedale di Vigevano, dove è arrivata priva di vita.

Tragedia a Vigevano, muore bimba di 5 anni

“Una notizia scioccante che ha sconvolto l’intera città”: il sindaco Andrea Ceffa esprime a nome di tutta la cittadinanza di Vigevano (nel Pavese) “cordoglio e vicinanza” alla famiglia della bambina di cinque anni morta a seguito di un grave incidente stradale avvenuto in città, in cui è rimasta coinvolta mentre viaggiava a bordo dell’auto del nonno. Secondo una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia locale, la Honda Jazz su cui si trovava la piccola è stata centrata sulla fiancata lato passeggero da una Lancia Y: a quanto si apprende, la bimba si trovava sul sedile posteriore della vettura quando, all’altezza dell’incrocio fra via Mentana e via Quarto, si è verificato lo schianto. Il finestrino accanto a lei era aperto, ricostruisce la Repubblica. A causa dell’urto, molto violento, la bambina è stata sbalzata fuori e ha battuto la testa contro un palo che regge uno specchio parabolico.

La dinamica dell’incidente al vaglio degli inquirenti

“Ci sarà tempo per appurare l’esatta dinamica dell’accaduto, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, e per accertare le responsabilità – commenta il primo cittadino – Resta il fatto che una bambina se n’è andata in modo tragico e assurdo. Tutta la nostra comunità è molto provata da quello che è accaduto”. L’incidente è avvenuto all’incrocio tra via Mentana e via Quarto, due strade piuttosto strette in un quartiere residenziale semicentrale. La bimba viaggiava a bordo di una Honda Jazz condotta dalla madre e molto probabilmente non era assicurata regolarmente con le cinture di sicurezza al seggiolino. Sembra che la stesse accompagnando a fare una vaccinazione e per questo non era alla scuola dell’infanzia, che frequentava regolarmente.

Accertamenti tossicologici per la madre

La madre, pressoché illesa ma sotto shock, si è fatta riaccompagnare a casa, dove in seguito è stata raggiunta dagli agenti della Polizia locale, che l’hanno condotta in Pronto soccorso per essere sottoposta agli accertamenti tossicologici obbligatori. La sua posizione è al vaglio del magistrato. La conducente della Ypsilon, 46 anni, è stata trasportata in codice giallo al policlinico San Matteo di Pavia, in condizioni non preoccupanti.