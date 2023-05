Autobus precipita da una curva della costiera Amalfitana (video). Muore l’autista, nessun altro a bordo

Un pullman turistico è precipitato ​da un tornante della strada che conduce a Ravello, in Costiera Amalfitana. Il conducente del bus è morto. L’autista era l’unica persona a bordo del mezzo. Il mezzo ha sfondato il parapetto della strada ed è precipitato per una decina di metri, cadendo prima sul sottostante tratto della stessa strada e poi sfiorando un’abitazione. Sul posto le operazioni di soccorso anche con l’ausilio di un elicottero. La vittima si chiamava Nicola Fusco, originario di Agerola, aveva 28 anni ed era il figlio del titolare della ditta di trasporto turistico “Fusco” di Agerola. L’autobus stava percorrendo la strada che da Ravello conduce a Castiglione e, in prossimità di un tornante è precipitato finendo sul muro di una casa sottostante. In zona, attualmente, sta piovendo. Il bus ha sfondato il parapetto che delimita la strada ed è finito sul muro delle casa.