Autista di autobus ferito a Torino: il passeggero pretendeva di scendere a una fermata soppressa

Continuano le aggressioni, un altro autista di autobus ferito. Stavolta è accaduto a Torino, paura dei passeggeri e a pagarne le conseguenze il conducente della linea 41. In piena serata, un passeggero ha iniziato a gridare all’autista di fermarsi ad una fermata soppressa da mesi. Poi l’ha minacciato chiedendo di aprire la porta che ha anche preso a calci. All’ennesimo diniego del conducente, ha spaccato il vetro divisore della cabina di guida. Le schegge hanno raggiunto l’autista che ha riportato piccoli tagli al volto ed è stato trasportato da un’ambulanza in ospedale. Il malvivente è riuscito a fuggire. Per il conducente momenti di terrore. Il suo racconto, come riportano le cronache locali, fotografa la situazione inaccettabile nella quale gli autisti sono spesso costretti a vivere. «In tanti anni di servizio non mi era mai capitata una cosa del genere. Quando ho visto quell’uomo rompere il vetro della cabina di guida sono rimasto immobile. Pensavo volesse ammazzarmi».

Altra tensione sempre a Torino

Sempre a Torino, pochi giorni fa, un altro episodio di violenza. Un passeggero ha dato in escandescenze e con un pugno ha infranto il vetro della cabina di guida mentre il mezzo stava per arrivare al capolinea. Ancora momenti di paura per l’autista dell’autobus. L’aggressore si è anche ferito a una mano. I carabinieri di Venaria sono subito arrivati sul posto, L’hanno portato in ospedale per farlo medicare per poi denunciarlo per danneggiamento e per porto abusivo di armi in quanto aveva con sé alcuni coltellini.