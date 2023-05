Anche Saviano se ne va. “E’ la mia ultima volta in Rai con Fazio a parlar di libri””

“Parlar di libri come da 15 anni faccio a Che tempo che fa, ma questa sarà l’ultima volta (sulla Rai)”. Un messaggio secco ma chiaro quello di Roberto Saviano, col quale anche lui annuncia l’addio a Viale Mazzini. E lo fa approfittando della lacrimosa ultima puntata del programma di Fazio. Numerosi i commenti: c’è chi gioisce e applaude per l’ennesima fuga (non imposta) da parte degli oppositori del governo che pretendevano di fare comizi anti-Meloni sui canali del servizio pubblico. E chi promette che seguirà lo scrittore anche su altri canali. E’ probabile che Saviano seguirà Fazio sulla Nove.

Sul sito 7Colli di Francesco Storace si fa notare che sia Fazio che Saviano che Lucia Annunziata hanno lo stesso agente: Beppe Caschetto. Uno degli uomini più potenti della tv che di se stesso ebbe a dire: “Credo nel teorema Cuccia: stare nascosto ed essere considerato autorevole”. E sul sito 7Colli si brinda: “Era dal maggio 2010 che non si vedeva un triplete così: da quello dell’Inter di Mourinho. La nuova Rai ha visto in pochi giorni lasciare (senza essere mandati via da nessuno), Fabio Fazio, Lucia Annunziata e (ultimo in ordine di tempo) Roberto Saviano”.

Sono addii programmati, non imposti dal potere politico come si vorrebbe far credere, e che la sinistra cavalca come se avessimo a che fare con una nuova, non richiesta, Resistenza. Il Pd e i media antigovernativi stanno costruendo la retorica dell’abbandono forzato, per imporre il racconto di una rai sulla quale si allungherebbe l’ombra nera di chissà quale regime. Una fuffa alla quale non abbocca nessuno.