Amministrative di maggio, sei milioni al voto. Le sfide più importanti da Vicenza a Catania

Domenica 14 e lunedì 15 maggio si aprono le urne in oltre 700 comuni italiani, sette dei quali sopra i 100mila abitanti. Si tratta di Ancona, Catania, Brescia, Latina, Siracusa, Terni e Vicenza. Un appuntamento elettorale che coinvolge circa 6 milioni di italiani e rappresenta un test importante per la maggioranza e per l’opposizione. Da notare che il fronte progressista – come annota Il Messaggero – “arriva diviso al traguardo: Pd e Cinque Stelle si alleano solo in cinque città”.

Per il governo di destra – prosegue il quotidiano romano – “è l’occasione di confermare un trend. Il potere stanca, si sa, e per questo il centrodestra vede nelle urne locali la chance di dimostrare che ha ancora la maggioranza relativa dei consensi dalla sua parte. A parti inverse, il test del prossimo week end darà un quadro aggiornato dei rapporti di forza tra Pd e Cinque Stelle e i duellanti del campo largo Elly Schlein e Giuseppe Conte. In entrambi i casi, il voto locale sarà un antipasto della campagna elettorale per le europee del 2024 che già ha iniziato a scaldare i motori”.

Tra i capoluoghi di provincia che andranno al voto otto sono attualmente in mano al centrodestra (Imperia, Pisa, Ragusa, Siena, Sondrio, Terni, Treviso, Vicenza), cinque al centrosinistra (Ancona, Brescia, Brindisi, Teramo, Trapani), uno ad Azione (Siracusa), tre invece sono commissariati (Catania, Latina, Massa). Il vento di destra, stando ai sondaggi, soffia ad Ancona e a Terni, dove c’è anche attesa per la performance del patron della Ternana Stefano Bandecchi, segretario di Alternativa Popolare e candidato a sindaco.

Questa tornata elettorale contempla anche municipi che andranno per la prima volta al voto: Moransengo-Tonengo (Asti) e Bardello con Malgesso e Bregnano (Varese). Il comune più piccolo al voto è quello di Bergolo (in provincia di Cuneo, soltanto 67 abitanti), quello più grande è invece Catania, con 293.902 abitanti. In totale a maggio saranno eletti 10.150 consiglieri e nominati 2.933 assessori.