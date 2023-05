“Alla Meloni voto 8 e mezzo”: Mario Monti promuove il premier: “Grande responsabilità finanziaria”

A Meloni voto otto e mezzo. Il riconoscimento che non ti aspetti arriva da Mario Monti nel corso di un’intervista su Radiouno Rai a ‘Un giorno da pecora’. L’ex premier sempre molto parco negli elogi ad altri governi e sempre incline all’autocompiacimento elargisce un voto lusinghiero al premier. Se qualcuno a sinistra era all’ascolto schiumerà di rabbia. Spiega l’ex premier: il voto al governo Meloni è “molto migliore del previsto, da me e non solo. Diciamo un otto e mezzo su due materie: che sono disciplina nell’uso dei soldi pubblici e partecipazione consapevole all’Europa” Meno tenero – secondo il suo giudizio- sulle materie fiscalità e riforma fiscale.

Monti: “Meloni 8 e mezzo”. I “consigli” sul Pnrr

L’ex premier Monti dice cose sensate anche sul Pnrr. “Non mi piace ma non credo sia la cosa peggiore- dice. Vedremo quando si potranno tirare le conclusioni su questa situazione. I segnali che vengono detti candidamente dalle autorità sono di preoccupazione – commenta-. Ma “d’altra parte – ammette volgendo gli occhi al passato – l’Italia non è mai stata tra i Paesi in grado di utilizzare meglio i fondi europei. Credo sia stato un errore essersi precipitati a chiedere tutto all’Europa”. Dunque, cosa dovrebbe fare il governo? Monti si permette di dare qualche consiglio. “La presidente Meloni -ha risposto – dovrebbe dire: siamo qui da poco: avete visto con ‘Fratelli d’Europa’ che ho dato prova di grande responsabilità finanziaria europea. Ho riflettuto molto su questo argomento e rinuncio ad X,Y, Z della parte a prestito: perché potrebbero venire altri tempi e altre modalità di finanziamento. E voglio dare un segno di responsabilità”.

Poi il discorso vira sulla competizione politica e sul Terzo Polo. I due conduttori lo stuzzicano sullo spettacolo che stanno dando i segretari di Azione e Iv. Qui Monti perde colpi. “L’affinità elettiva tra Renzi e Calenda? Questa comporterebbe l’avere degli elettori però…”. Certo. Ma su questo tasto converrebbe tenere un profilo basso. Anche la sua Scelta Civica ebbe una performance poco rimarchevole, per usare un eufemismo.