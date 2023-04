«Virgolettati falsi e sintesi fuorvianti»: Crosetto smaschera “La Stampa” che tenta di mettere zizzania

Scintille tra Guido Crosetto e La Stampa, che oggi si ritrova nuovamente alle prese con una clamorosa smentita. Il ministro della Difesa, ieri, ha partecipato a un evento di Confindustria Cuneo e sul palco a intervistarlo c’era il vicedirettore del giornale Federico Monga. Il lungo colloquio è stato pubblicato oggi dal quotidiano con il titolo “Non sappiamo spendere 200 miliardi, prendiamo solo i fondi che useremo”, una sintesi decisamente fuorviante dell’articolato ragionamento di Crosetto. Soprattutto, una sintesi che ha evidenti risvolti politici.

Il ragionamento di Crosetto sul Pnrr

Il ministro nel suo intervento aveva ribadito ciò che è noto: non si può correre il rischio di non riuscire a spendere compiutamente i soldi del Pnrr. In questo ragionamento aveva però precisato con chiarezza e ripetutamente che la valutazione su questa capacità di spesa non spetta a lui. “Io prenderei solo i soldi che siamo in grado di spendere, ma questa è una valutazione che non tocca a me fare”, ha detto Crosetto, parlando poi della necessità che i soldi vadano in veri investimenti e non in interventi destinati a finire lì. L’esempio portato è stato quello degli stadi inseriti nel Pnrr dal precedente governo, rispetto ai quali proprio oggi è arrivata la notizia della bocciatura da parte dell’Ue.

I “virgolettati falsi” sul presidente del Senato

Dunque, la differenza tra quello che ha detto Crosetto e quello che è stato riportato non è di lana caprina. “Hanno usato pezzi di un intervento pubblico, tagliando un ragionamento complesso sul Pnrr, per inventare un titolo che aprisse una polemica”, ha scritto su Twitter il ministro, aggiungendo che “hanno riportato virgolettati falsi per provocare il Presidente del Senato”. Il riferimento è a un altro passaggio dell’intervista, nel quale rispondendo a una domanda del 25 aprile Crosetto aveva scherzato sul fatto che si sarebbe ritrovato con il presidente della Repubblica. “Il presidente del Senato non se lo porta?”, ha chiesto Monga. “Sono con il presidente della Repubblica, sa. Io viaggio solo con la prima carica”, ha detto Crosetto, come si evince, sebbene con qualche difficoltà, anche dal video pubblicato a propria difesa dalla Stampa, che però ha tradotto: “Io viaggio solo con la prima classe”. Anche qui è evidente come l’uso di una parola al posto di un altra cambi il senso delle cose.

Crosetto: “Obbligato a far certificare il falso da terze persone deputate a farlo”

E Crosetto, infatti, in un botta e risposta che è proseguito a suon di tweet e nuovi titoli si è detto “contento che la Stampa pubblichi il video integrale del mio intervento di ieri. Così chiunque potrà sentire la differenza tra i ragionamenti fatti da me ed il sunto che loro hanno scelto di fare, senza autorizzazione, spacciandolo per intervista. Ed il falso su La Russa”. Senonché, nonostante i video, La Stampa ha insistito titolando sul fatto che “Di falso non c’è nulla. Né i giudizi sul Pnrr né la battuta su La Russa”. E a quel punto Crosetto ha giudicato colma la misura: “Va da sé che questa loro insistenza e tracotanza nella menzogna mi obbliga a far certificare il falso da terze persone deputate a farlo. E dire che gli sarebbe bastato perdere 3 minuti, ascoltare con attenzione la frase e chiedere scusa”, ha scritto rilanciando lo screenshot del nuovo articolo.