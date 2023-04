Vigilanza Rai: la grillina Floridia eletta presidente. Montaruli (FdI) e Boschi (Iv) vice

Habemus papam. Dopo mesi di stallo, dovuto ai veti incrociati tra i partiti dell’opposizione, la commissione di Vigilanza Rai ha finalmente il suo nuovo presidente. Si tratta di Barbara Floridia, del M5S, il cui nome già ieri trapelava come quello in “pole“ tra gli altri, anche della sua stessa formazione politica. Ha ottenuto 39 voti su 42, quasi un plebiscito, confermato anche dallo scrosciante applauso che ne ha accolto l’elezione. Floridia si è insediata sullo scranno più alto della Vigilanza Rai mentre è ancora capogruppo dei senatori 5Stelle. Una carica dalla quale, però, ora dovrà dimettersi come lei stessa ha precisato subito dopo l’elezione.

«Sono orgogliosa di essere stata designata da praticamente tutti i gruppi parlamentari come presidente della commissione di Vigilanza Rai», sono state le prime parole della neo-eletta. «Questa commissione – ha aggiunto – ha un ruolo fondamentale e noi faremo in modo che il servizio pubblico mantenga sempre indipendenza e pluralismo e possa essere quello strumento di democrazia necessario per la crescita culturale dei cittadini». Improntate a comprensibile soddisfazione le reazioni dei compagni di partito della Floridia, a cominciare da Giuseppe Conte. «Il pluralismo e il diritto dei cittadini a essere correttamente informati sono principi cardine della democrazia. Li tuteleremo con la massima determinazione», ha scritto l’ex-premier in un tweet.

Un vertice tutto al femminile

Congratulazioni anche dalle sue due “vice”, Augusta Montaruli, di Fratelli d’Italia, e Maria Elena Boschi, di Italia Viva. Un vertice tutto al femminile quello dunque che guida la Vigilanza Rai. Auguri di buon lavoro a Floridia sono giunti anche da Alberto Barachini, sottosegretario con delega all’Informazione a all’Editoria, ma – soprattutto – presidente dell’organismo bicamerale nella passata legislatura. «In un momento così delicato nello scenario europeo e internazionale dell’informazione – ha sottolineato l’esponente di Forza Italia – la Commissione riveste un ruolo importante di equilibrio a tutela del servizio pubblico, della sua autorevolezza e affidabilità, nell’interesse dei cittadini».