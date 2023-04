“Vi faccio vedere come muore un italiano”: Meloni ricorda Fabrizio Quattrocchi a 19 anni dalla morte

«’Vi faccio vedere come muore un italiano’. A 19 anni dalla sua morte, non dimentichiamo Fabrizio Quattrocchi, un uomo coraggioso che ha dimostrato ai suoi carnefici e al mondo l’orgoglio di essere italiani”». Così il premier Giorgia Meloni ha voluto ricordarlo dai suoi canali social. L’Italia non dimentica il suo coraggio. Aveva appena 36 anni quando venne ucciso con due colpi di pistola – uno al torace, l’altro alla testa, come confermarono le analisi autoptiche svolte successivamente sul cadavere – alla periferia di Baghdad. E stato rapito e ucciso in Iraq dove lavorava per una compagnia di sicurezza. È stato insignito di una medaglia d’oro al valor civile alla memoria.

Meloni: “Non dimentichiamo Fabrizio Quattrocchi”

Era il 13 aprile del 2004 quando Quattrocchi finì ostaggio a Baghdad insieme ai colleghi Umberto Cupertino, Maurizio Agliana e Salvatore Stefio. A rapirlo furono i miliziani del gruppo Falangi Verdi di Maometto, mai identificati. I suoi resti vennero ritrovati il 21 maggio. Il suo corpo fu abbandonato e mangiato dagli animali. Nell’aprile del 2004 l’allora ministro degli Esteri Franco Frattini disse: «Quando gli assassini gli stavano puntando la pistola contro, questo ragazzo ha cercato di togliersi il cappuccio e ha gridato: adesso vi faccio vedere come muore un italiano. E lo hanno ucciso. È morto così: da coraggioso, da eroe».

Meloni: “Quattrocchi ha mostrato al mondo l’orgoglio di essere italiani”

È stato sepolto nel cimitero monumentale della stessa città Staglieno. Del suo barbaro assassinio c’è un video, e il Sunday Times trasmise in esclusiva un’intervista con un certo Abu Yusuf, presente all’esecuzione di Quattrocchi e sedicente autore del video stesso. I motivi dell’omicidio non sono tutt’oggi del tutto chiari. all’epoca, Pino Scaccia del TG1 così descrisse la scena: « Fabrizio Quattrocchi è inginocchiato, le mani legate, incappucciato. Dice con voce ferma: “Posso toglierla?” riferito alla kefiah. Qualcuno gli risponde “no”. E allora egli tentò di togliersi la benda e pronunciò: “Adesso vi faccio vedere come muore un italiano“. Passano secondi e gli spararono da dietro con la pistola. Tre colpi. Giorgia Meloni da sempre ha ricordato con commozione questa data. Commentando le ultime parole di Quattrocchi disse: “Parole brevi, semplici ma così profonde da scuotere le coscienze di tutto il mondo e segnare i cuori di una intera Nazione”.

Foti: “La sua frase riecheggia nei nostri cuori”

“Sono passati 19 anni dalla barbara uccisione in Iraq del nostro Fabrizio Quattrocchi”, commenta anche il capogruppo di FdI alla Camera. “Simbolo di una Nazione fiera e orgogliosa che non piega la testa di fronte al nemico. Non dimenticheremo mai il suo sacrificio e quel ‘vi faccio vedere come muore un italiano’ che riecheggia ancora forte nei nostri cuori. Ciao Fabrizio”.