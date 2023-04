Vendola: “La destra vuole la polizia morale contro l’utero in affitto”. E intanto pensa alle europee…

Nichi Vendola torna a rivendicare i diritti delle famiglie arcobaleno e tra questi c’è anche, secondo lui, il “diritto” di ricorrere alla maternità surrogata. Lui e il suo compagno lo hanno fatto e Vendola insiste nel dire che si è trattato di un gesto di solidarietà da parte della madre di suo figlio Tobia che voleva stare un anno a casa con i suoi tre figli. Il bimbo è contentissimo di avere due papà – afferma l’ex politico di sinistra in una intervista al settimanale 7 del Corriere – uno dei quali, cioè Nichi, è addirittura convinto di potersi paragonare a San Giuseppe, che non era un papà biologico ma un papà “spirituale”, proprio come lui (il padre biologico del bimbo è infatti il compagno Ed).

Pudicamente, nell’intervista si parla delle spese sostenute, perché la mamma, Sharline, che vive in California, è stata comunque pagata. Ma quanto? Vendola non sa dire, non ricorda, non ha mai fatto i conti. «Il ristoro di un anno di lavoro mancato per Sharline – risponde – Poi molto, in Usa, pesano le spese sanitarie e la clinica. Non le so dire, davvero. Abbiamo pagato molte cose, mai fatto un conto definitivo». Questione chiusa.

Si passa quindi a criticare la crociata ideologica della destra contro l’utero in affitto. «Sono incredulo dinanzi a questa bolla ideologica e al suo grave profilo di incostituzionalità. La destra vuole definire “crimine universale” una pratica che in gran parte del mondo è legale. È una crociata, una postura da “polizia morale”, che crea soprattutto ansia e angoscia, che può molestare e intimidire. Ma che non può fermare il cambiamento in atto».

Soluzioni? «Il regolamento europeo, viceversa, afferma il diritto dei nostri figli bambini a non essere discriminati e a poter godere della pienezza della vita familiare. Poi c’è il tema della maternità surrogata, che in Italia è già vietata. Non sarebbe più saggio e più realistico regolamentarla solo come pratica solidale ed altruistica, così eliminando a monte il rischio dello sfruttamento delle donne più povere? E non sarebbe ora di consentire l’adozione per i single e per le coppie gay?».

Tanto dinamismo di papà Vendola non sarà finalizzato a una candidatura alle europee? Lui non smentisce: «Sono rimasto molto sorpreso dalle tante persone che me lo stanno chiedendo. Sinceramente non ci avevo pensato. Non so rispondere. Poi è chiaro che io senta “il richiamo della foresta”, ma ora non ho in conto un rientro per la porta delle istituzioni».