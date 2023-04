Uova e auguri, la sorpresa di Pasqua dei carabinieri ai piccoli degenti del Bambino Gesù di Palidoro

Quella di oggi è stata una giornata diversa per i piccoli degenti dell’Ospedale Pediatrico Bambin Gesù di Palidoro: per loro, in vista delle festività pasquali ormai prossime, i Carabinieri della Compagnia di Civitavecchia hanno organizzato una grande sorpresa in collaborazione con la Direzione Sanitaria.

Dapprima un concerto della Fanfara del 4° Reggimento a Cavallo che ha intrattenuto i bambini ricoverati intonando sigle di famosissimi cartoni animati e illustrato loro il funzionamento degli strumenti musicali, quindi una donazione di circa 200 uova pasquali, distribuite dai Carabinieri a tutti i piccoli degenti ricoverati e a quelli in day hospital.

Ai bambini e ai loro genitori è stato regalato un momento di gioia e di distrazione dalle preoccupazioni e portato un affettuoso augurio di Buona Pasqua da parte di tutta l’Arma dei Carabinieri.

