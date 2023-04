Turismo, Santanchè: “Il 2023 sarà l’anno del sorpasso. Dobbiamo farci trovare pronti”

“Il 2023 sarà l’anno del sorpasso, non ci possiamo permettere che alcune strutture non aprano per mancanza di lavoratori”. Lo ha detto il ministro al Turismo, Daniela Santanchè, a margine dell’inaugurazione dell’edizione 2023 del Salone del Mobile, arrivato alla 61esima edizione, che si terrà fino al 23 aprile a Fiera Milano Rho. “Nel settore del turismo a Pasqua siamo andati molto bene e le addizioni di categoria ci dicevano che mancavano 50mila lavoratori, vi ricordo che lo scorso anno ne sono mancati 250mila. Ne siamo consapevoli e – ha continuato Santanchè – stiamo cercando di mettere in campo delle misure per aiutare le aziende perché sarebbe un vero peccato se non ci incrociassero domanda e offerta. Visto che il lavoro c’è e il turismo sta andando molto bene”.

(ITALPRESS)