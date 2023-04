Tragedia in Giordania, turista italiano morto a Petra: precipita da 30 metri d’altezza durante una visita

Tragedia a Petra. Un turista italiano è morto dopo una caduta da un’altezza di circa 30 metri a Petra. L’incidente mortale, secondo quanto riportano i media locali, sarebbe avvenuto mentre il giovane stava percorrendo un sentiero chiuso al transito nel sito archeologico della nota località. Precisando che il turista era stato ricoverato ieri al Queen Rania Al-Abdullah Hospital dopo la caduta. Il turista nostro connazionale – un 30enne di Torino, che da due anni viveva a Londra – era in viaggio da solo in Giordania. La Farnesina conferma il decesso. L’ambasciata italiana ad Amman segue il caso ed è in contatto con la famiglia della vittima.

Un turista italiano è morto a Petra, in Giordania, dopo essere caduto da un’altezza di 30 metri mentre stava percorrendo un sentiero chiuso al transito nel sito archeologico della località. Lo hanno riferito i media locali. Il nostro connazionale, il 30enne di Torino Andrea Sferrazza, questo il suo nome, si era trasferito qualche anno fa a Londra, dove lavorava nella ristorazione, ma tornava spesso in Italia. In Giordania era in vacanza da solo, e quando dopo la caduta i soccorritori lo hanno raggiunto e portato in ospedale, purtroppo per lui non c’era già più nulla da fare. I medici, infatti, hanno solo potuto riscontrare il decesso, sopraggiunto a causa delle ferite e delle fratture riportate. La polizia ha aperto un’indagine e la famiglia è stata informata. I parenti della vittima sono in contatto con l’ambasciata italiana ad Amman.