Ti amo come un pazzo: nel nuovo album di Mina tutte le sfumature degli amori impossibili (video)

Esce oggi “Ti amo come un pazzo”, il nuovo album di inediti di Mina, a meno di quattro anni dal precedente, “Mina Fossati”, diventato disco di Platino nonostante la sua diffusione sia stata condizionata dalle complicazioni causate dalla pandemia.

Il nuovo disco di Mina, ironicamente melodrammatico e dalla copertina che volutamente rievoca quelle delle riviste di fotoromanzi, contiene canzoni che raccontano storie d’amore tormentato, perduto o non corrisposto. La selezione dei brani è avvenuta attraverso la lunga e metodica ricerca che Mina compie ascoltando le canzoni che le vengono inviate da centinaia di autori italiani, già affermati o ancora sconosciuti o addirittura esordienti.

Ti amo con un pazzo: all’interno il brano con Blanco che è già hit

Nell’album, oltre a due canzoni composte per Ferzan Ozpetek (‘Buttare l’amore’, scritta da Matteo Mancini e Gianni Bindi, è stata la sigla della serie di ‘Le fate ignoranti’, e ‘Povero amore’, scelta dal regista per il suo nuovo film in uscita a Natale).

Ad arricchire la selezione il brano “Un briciolo di allegria” in duetto con Blanco, uno dei talenti più travolgenti degli ultimi anni. “Lo ha mandato lui a Mina ed è stato bello che un artista giovane di questa generazione l’abbia come riferimento – aggiunge – Per Mina è il pezzo che decide, non il suo autore, ed è per questo che ha pensato di farlo”. L’album è ricco di canzoni dalle atmosfere diverse, dalla canzone d’amore drammatica e intensa, ai pezzi ironici, dalla ballad raffinata, alla canzone rock e al bolero.

L’album è disponibile nei formati vinile nero classico, vinile in edizione numerata e limitata Crystal, vinile in edizione numerata e limitata di colore azzurro (1000 copie stampate in esclusiva per il Record Store Day), vinile in edizione numerata e limitata con copertina alternativa in edizione limitata e numerata (1000 copie), cd contenente 12 canzoni (due brani in più rispetto ai vinili).