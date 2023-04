Sondaggio, è già finito il “magico” effetto Schlein. E il Pd ritorna sotto la soglia del 20 per cento

Un sondaggio Tecnè fa registrare la prima battuta d’arresto per il Pd dell’era Schlein. Secondo le intenzioni di voto registrate da Tecnè per l’Agenzia Dire, il Pd rispetto alla precedente rilevazione perde lo 0,2% attestandosi al 19,8%. Nonostante l’effetto Schlein, dunque, tanto decantato dai media amici e compiacenti, i dem tornano sotto la soglia del 20%.

Fratelli d’Italia resta invece stabile al 29,7%. Leggera flessione per il Movimento 5 Stelle che scende al 15,4% mentre sia Lega che Forza Italia sono in positivo. Il Carroccio è stimato all’8,7% mentre Forza Italia, in questa fase che vede il suo presidente Berlusconi ricoverato al San Raffaele, fa un balzo in avanti e sale all’8,1% superando di slancio il Terzo Polo di Azione e Italia Viva sondato al 7,4%. In calo di un decimo l’alleanza di Sinistra e Verdi che rimane comunque di un soffio sopra la soglia di sbarramento del 3%. Dietro si registrano i cali di +Europa al 2,1% e Italexit all’1,6%. Tecnè nel suo sondaggio stima anche l’indice di fiducia della premier Meloni (54,7%) e del governo (47,9%).